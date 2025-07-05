Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος ως διακινητής αλλοδαπών σε περιστατικό στη Γαύδο
clock 18:14 | 05/07/2025
newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (04/07) από το Λιμενικό Σώμα ένας18χρονος, διακινητής των 44 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 3 ν.μ. νότια νοτιανατολικά της Γαύδου.

Έναντι χρηματικής αμοιβής ο 18χρονος μετέφερε τους μετανάστες από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 3 ν.μ. νότια νοτιανατολικά της Γαύδου τις πρωινές ώρες χθες συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 18χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. “Έκθεση”. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών.

