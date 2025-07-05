Γιατί η Κρήτη έγινε το νέο hot spot της Μεσογείου; - Χιλιάδες μετανάστες από την αρχή του έτους

Η Κρήτη βρισκόταν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς ενδιαφέροντας πολύ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις. Εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του, το νησί έχει αναδειχθεί σε βασικό άξονα της παράτυπης μετανάστευσης στη Μεσόγειο καθώς τα δίκτυα των διακινητών έστειλαν στις νότιες ακτές του χιλιάδες μετανάστες από την αρχή του έτους.

Τα στοιχεία της Yπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους μετανάστες είναι αποκαλυπτικά: από τους 18.872 ανθρώπους που έφτασαν παράτυπα στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, πάνω από το ένα τρίτο (7.135) αποβιβάστηκαν στην Κρήτη. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις αφίξεις στην Κρήτη για ολόκληρο το 2024, που ήταν 5.100 άτομα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προέλευση των ανθρώπων που έφτασαν διά θαλάσσης στην Ελλάδα. Το 35% προέρχονται από το Αφγανιστάν, το 22% από την Αίγυπτο, το 11% από το Σουδάν, το 4% από την Ερυθραία, το 3% από τη Συρία κ.α. Στο ίδιο διάστημα στην Ιταλία καταγράφονται 29.700 αφίξεις (24.400 στη Σικελία) με προέλευση κυρίως από Μπανγκλαντές (33%), Ερυθραία (16%), Αίγυπτο (10%), Πακιστάν (10%).

Προς το παρόν φαίνεται ότι τα μέτρα των ιταλικών αρχών και οι συμφωνίες της Ρώμης με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης έχουν ανακόψει εν μέρει τις ροές από τη Δυτική Λιβύη, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ροές από την Ανατολική Λιβύη που ελέγχει η αντίπαλη κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ. Από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης αποπλέουν τα περισσότερα δουλεμπορικά που καταλήγουν στην Κρήτη, αν και έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά έχουν ως αφετηρία την Αίγυπτο και σταματούν στη Λιβύη για να παραλάβουν και άλλους ανθρώπους πριν κατευθυνθούν στην Ελλάδα. Από το Τομπρούκ της Ανατολικής Λιβύης είχε ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι του το αλιευτικό «Adriana» που βυθίστηκε πριν από δυο χρόνια ανοικτά της Πύλου, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, σε ένα από τα φονικότερα ναυάγια στη Μεσόγειο.

Πηγή: tovima.gr

Στ. Καρακούδης: Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ η καθολική χρήση του κράνους σε όλη την Κρήτη - Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο

Συνελήφθη 51χρονος στον Αποκόρωνα - Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης (φωτο)