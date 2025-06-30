Αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης από τη Λιβύη - Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Ευρωπαίος επίτροπος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη, την Ελλάδα για να συζητήσει το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης και τη διαχείριση των συνόρων.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Αθανάσιο Πλεύρη, όπου θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην εφαρμογή του Συμφώνου, την αποτελεσματικότερη επιστροφή, καθώς και τη διαχείριση των συνόρων. Ο επίτροπος θα συζητήσει επίσης τις τρέχουσες προκλήσεις στη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για την αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης από τη Λιβύη, όπως καταγράφηκε και στην πρόσφατη επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, που συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρόκειται για πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με την κυβέρνηση και τις αρχές της χώρας, ώστε να καταπολεμηθούν, όπως δήλωσε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο αρμόδιος εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Μάρκους Λαμέρτ, «τα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων».

Ο κ. Λαμέρτ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του επιτρόπου Μετανάστευσης με τους αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας - όπως έχει ανακοινωθεί - στη Λιβύη, και αρκέστηκε να δηλώσει ότι εργάζονται πάνω στο σχεδιασμό της επίσκεψης.

«Ανησυχούμε για την πρόσφατη αύξηση των παράτυπων αναχωρήσεων από τη Λιβύη. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τη Λιβύη να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και βασισμένο στα δικαιώματα σύστημα μετανάστευσης, διακυβέρνησης και διαχείρισης, ενισχύοντας την ικανότητα των αρμόδιων λιβυκών φορέων να σώζουν ζωές και να καταπολεμούν τα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων» ανέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

