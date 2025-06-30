ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν 16,2% τον φετινό Απρίλιο τα οδικά τροχαία

Μείωση 16,2% σημείωσαν τον Απρίλιο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα-δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων και ανήλθαν σε 895.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε αυτά τα ατυχήματα καταγράφηκαν 42 νεκροί (μείωση 16%), 54 βαριά τραυματίες (αύξηση 5,9%) και 1.030 ελαφρά τραυματίες (μείωση 16%).
