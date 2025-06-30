ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν 16,2% τον φετινό Απρίλιο τα οδικά τροχαία
clock 16:12 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μείωση 16,2% σημείωσαν τον Απρίλιο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα-δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων και ανήλθαν σε 895.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε αυτά τα ατυχήματα καταγράφηκαν 42 νεκροί (μείωση 16%), 54 βαριά τραυματίες (αύξηση 5,9%) και 1.030 ελαφρά τραυματίες (μείωση 16%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μεταναστευτικό: Σφραγίζεται ο δεύτερος διάδρομος των διακινητών προς την Κρήτη

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης υπό το βάρος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφίες)

Πανηγύρι «βάφτηκε» με αίμα: Τσακώθηκαν για «μια νεαρή γυναίκα» -Του έριξε 18 μαχαιριές

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis