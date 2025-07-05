Συνελήφθη 51χρονος στον Αποκόρωνα - Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης (φωτο)

Χειροπέδες πέρασε σήμερα το πρωί η αστυνομία σε έναν 51χρονο σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν εννέα δενδρύλλια κάνναβης, μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας τρίφτες κάνναβης, εκατό σαράντα δύο πακέτα τσιγάρων τα οποία στερούνταν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και άλλα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Συνελήφθη σήμερα (05.07.2025) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, 51χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών (κατοχή και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης) και του Νόμου περί τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών καθώς και καλλιέργειας δενδρυλλίων

κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού και σε παρακείμενη αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Εννέα (9) δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης.

Μικροποσότητα κάνναβης.

Τρεις (3) τρίφτες κάνναβης.

Ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Εκατό σαράντα δύο (142) πακέτα τσιγάρων τα οποία στερούνταν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

μια διόπτρα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άγιος Νικόλαος: Η νέα πρόταση για την μετακίνηση της πιάτσας ταξί

Στ. Καρακούδης: Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ η καθολική χρήση του κράνους σε όλη την Κρήτη - Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο