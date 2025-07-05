Άγιος Νικόλαος: Η νέα πρόταση για την μετακίνηση της πιάτσας ταξί

Σε εσοχή πλησιέστερα στο παρτέρι, δεξιότερα από την εισηγούμενη θέση που υπέδειξε η Υπηρεσία Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου, κάτω από υφιστάμενα δέντρα, αποφάσισε το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου να προτείνει ως σημείο χωροθέτησης για τη στάση του σωματείου ταξί, στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου.

Τη μετακίνηση λίγα μέτρα πιο πέρα πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Σήφης Μακριδάκης, θεωρώντας ότι δεν αποδίδεται επαρκής διάδρομος για την κίνηση πεζών, ΑμΕΑ, καροτσιών κλπ., μεταξύ οδοστρώματος και πεζοδρομίου. Επιπλέον η τοποθέτηση της στάσης μέσα στο πράσινο αμβλύνει την οπτική όχληση μιας τέτοιας κατασκευής, ενώ η σκίαση από τα δέντρα καθιστά πιο ανεκτή και φιλική την αναμονή πελατών ή και των ίδιων των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, εντός αυτής.

Όπως αναφέρει η Ανατολή, η συζήτηση του θέματος της πολυσυζητημένης στάσης των ταξί, απασχόλησε επί μακρόν το Δ.Σ. της Τ.Κ. όπου επανήλθε χθες βράδυ για τη λήψη σχετικής απόφασης, ύστερα από την απομάκρυνση της κατασκευής την οποία κατασκεύασε και είχε τοποθετήσει αυθαίρετα το σωματείο ταξί στην κεντρική πλατεία.

Αρκετή συζήτηση έγινε όσον αφορά τις διαστάσεις και τη μορφολογία της στάσης, καθώς και για την ασυμφωνία των κατατεθειμένων σχεδίων με την υφιστάμενη κατασκευή, την οποία επιθυμούν να επανατοποθετήσουν οι ιδιοκτήτες ταξί στην πλατεία. Η τεχνική σύμβουλος του δημάρχου και μέλος του Δ.Σ. της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μάρω Δαγιάντη κατέθεσε την άποψη ότι από 2,70μ. μήκος, η στάση που έχει κατασκευαστεί, θα ήταν καλύτερα να μειωθεί στα 2 μ. τα οποία εξυπηρετούν την παραμονή 4 καθιστών ατόμων.

