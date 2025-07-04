Δήμος Χερσονήσου: Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αντιπυρικών ζωνών (φωτογραφίες)

Στην πρόληψη επενδύει ο Δήμος Χερσονήσου σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, υλοποιώντας με συνέπεια και ταχύτητα δράσεις που προστατεύουν τον πολίτη και το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα, ο Δήμος υπέγραψε σύμβαση με ανάδοχο εταιρία για την εκτέλεση εργασιών δημιουργίας περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές.

Το έργο, συνολικής αξίας 35.959,94 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Πράσινου Ταμείου, όπως και η σχετική μελέτη, ύψους 7.806,42 ευρώ.

Οι εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, περιλάμβαναν καθαρισμούς, κλαδεύσεις και θρυμματισμό φυτικής ύλης σε δύο καίρια σημεία:

1. Στο αλσύλιο του λόφου Τουπάκι, δίπλα στον οικισμό Χοχλακιών (Δ.Κ. Επισκοπής).

2. Στη θέση Βουνάρι, στο αλσύλιο που βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Γάλιπε (Δ.Κ. Καινούργιου Χωριού).

«Η πρόληψη δεν είναι απλώς στρατηγική – είναι απόλυτη προτεραιότητα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις και συνεργασίες, θωρακίζουμε τον Δήμο μας έναντι των κινδύνων, προστατεύουμε τη ζωή, την περιουσία και το περιβάλλον. Η ευθύνη απέναντι στους δημότες και επισκέπτες μας, αποτυπώνεται σε πράξεις και όχι σε λόγια. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, επενδύοντας στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και θέτοντας την ασφάλεια των πολιτών στο επίκεντρο κάθε δράσης».

