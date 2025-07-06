Ιεράπετρα: Στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, θα επισκεφτεί αύριο Δευτέρα 7/7/2025, την Ιεράπετρα, και συγκεκριμένα τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, που έκαναν στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα γης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιτόπιων ελέγχων και επαφών με τις τοπικές αρχές και φορείς, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών από τη πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και κατοίκους, ενώ θα γίνει αυτοψία σε περιοχές που έχουν πληγεί.

Φωτιά στην Ιεράπετρα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής - Στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα

