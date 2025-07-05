Φωτιά στην Ιεράπετρα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής - Στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα
clock 20:12 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το μέγεθος της καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά στην Ιεράπετρα (Τετάρτη 2/7), αποτυπώνεται σε δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Οι φλόγες κατέκαψαν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 6.000 στρέμματα γης. Αυτά έρχονται να προστεθούν στα 2.500 στρέμματα που είχαν χαθεί στην ίδια περιοχή το 2024.

Οι επιστήμονες του εργαστηρίου αξιοποίησαν τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 (σύστημα Copernicus) και χαρτογράφησαν την καταστροφή, αποτυπώνοντας τις πληγείσες εκτάσεις.

Στον σχετικό χάρτη η φετινή καταστροφή αποτυπώνεται με κόκκινο, ενώ οι καμένες εκτάσεις του 2024 σημειώνονται με κίτρινο.

Δίνονται επίσης οι εικόνες της περιοχής πριν και μετά την μεγάλή καταστροφή στην φασματική περιοχή του υπέρυθρου, όπου με έντονο πράσινο απεικονίζεται η βλάστηση που υπήρχε και που έχει απομείνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα... πριν τις καλοκαιρινές εκπτώσεις

Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνονται οι νεκροί - Αγνοείται ολόκληρη ομάδα κατασκηνωτών (Βίντεο)

