Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνονται οι νεκροί - Αγνοείται ολόκληρη ομάδα κατασκηνωτών (Βίντεο)

Όλο και πιο απελπιστική βαίνει η κατάσταση με τις πλημμύρες που πλήττουν αυτές τις ώρες την πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ, με τουλάχιστον 24 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, και άλλους τόσους να αγνοούνται.

Ιδιαίτερα αυξημένη η ανησυχία στην κομητεία του Κέρβιλ, κοντά στο Σαν Αντόνιο, όπου τα ορμητικά νερά του ποταμού Γουαδελούπη, παρέσυραν πολλά άτομα, μεταξύ τους ομάδες ανήλικων κοριτσιών, που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης κορασίδων Camp Mystic, σύμφωνα με τον Guardian.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης είχε διασώσει ή εκκενώσει 237 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 167 με ελικόπτερο, αναφέρει το Reuters.

Τέξας: Οριζόντια κινητοποίηση των μηχανισμών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας κινητοποίησε 14 ελικόπτερα και εκατοντάδες διασώστες, καθώς και drones, που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν έντονες βροχοπτώσεις που αντιστοιχούσαν περίπου σε αυτές ενός μήνα. Σε λιγότερο από μία ώρα, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε στα 7,9 μέτρα, κάτι που το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κερ χαρακτήρισε «καταστροφικό γεγονός».

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπονται περισσότερες βροχές για το Σάββατο και την Κυριακή. Η προειδοποίηση για πλημμύρες αναβαθμίστηκε σε υψίστου κινδύνου κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, για τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους.

Ο Αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε ότι η πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών καλύπτει μια μεγάλη περιοχή.

«Έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να τους ενημερώσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει έντονη βροχόπτωση και δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι πού θα πέσει», είπε. «Προφανώς, καθώς νύχτωνε χθες, φτάσαμε στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν και άρχισε να εντείνεται η καταιγίδα».

