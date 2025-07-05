Ισπανία: Φωτιά σε αεροπλάνο στη Μαγιόρκα - 18 τραυματίες (βίντεο)

Πανικός επικράτησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο αεροδρόμιο της Πάλμα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε αεροσκάφος της Ryanair, τραυματίζοντας 18 επιβάτες και προκαλώντας χάος κατά την εκκένωση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τρομοκρατημένους επιβάτες να σκαρφαλώνουν στο φτερό του αεροπλάνου και να πηδούν στον διάδρομο προσγείωσης, την ώρα που καπνοί πλημμύριζαν την καμπίνα. Πυροσβέστες και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο έπειτα από σήμα στις 00:36.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 18 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία — τρεις στο ιδιωτικό κλινικό κέντρο Clínica Rotger και τρεις στο Hospital Quironsalud Palmaplanas. Οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί.

Το αεροπλάνο φέρεται να ετοιμαζόταν για απογείωση, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα προς ποιον προορισμό. Ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου ακούστηκε να λέει μέσω ασυρμάτου: «Γνωρίζεις ότι το αεροπλάνο έχει έξοδους κινδύνου;», καθώς επιβάτες έτρεχαν να απομακρυνθούν, πηδώντας από τα φτερά.

Αν και οι περισσότεροι επιβάτες αποβιβάστηκαν με τάξη, οι εικόνες δείχνουν έντονη αναστάτωση και “στιγμές μεγάλης έντασης”, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ η Ryanair δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

