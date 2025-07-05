Τι να κάνεις αν καείς από τον ήλιο

Το καλοκαίρι όλοι θέλουμε να έχουμε ένα πιο ηλιοκαμένο look.

Σίγουρα θέλεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ή μερικές ημέρες στο νησί, να επιστρέψεις στην πόλη με ένα εκπληκτικό μαύρισμα, αλλά χρειάζεται να θυμάσαι ότι αυτό γίνεται σταδιακά και με εξαιρετική προσοχή.

Σε περίπτωση που έκατσες παρά πάνω στον ήλιο και το δέρμα σου είναι κατακόκκινο, πολύ ζεστό, με έντονο τράβηγμα και πόνο και δεν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, οι δερματολόγοι έχουν την απάντηση.

Αν πάθεις ηλιακό έγκαυμα και δεν σου δημιουργεί φουσκάλες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να διατηρείς την περιοχή καθαρή και υγρή.

Εφαρμόζεις ένα παχύ στρώμα κρέμας με κορτιζόνη που μοιάζει με στεροειδή και αναμεμειγμένης με ένα παχύρρευστο μαλακτικό με πεπτίδια ή καθαρό gel aloe vera.

Βάλε το προϊόν πρώτα στο ψυγείο για να κρυώσει κατά την εφαρμογή.

Αν έχεις ήδη εφαρμόσει όλες τις κρέμες και τα τζελ και εξακολουθείς να υποφέρεις, παίρνεις βιταμίνη D. Μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη D σε οξεία φάση βοηθά στην αντιστροφή των κυττάρων του ηλιακού εγκαύματος.

Συνεχίζεις με ένα αντιφλεγμονώδες ή ασπιρίνη για να μειώσεις τη φλεγμονή. Συνεχίζεις την «αγωγή» για τις πρώτες 48-72 ώρες και στη επισκέπτεσαι τον δερματολόγο για έλεγχο του ηλιακού εγκαύματος.

Ταυτόχρονα μένεις ενυδατωμένη καθώς χάνεις νερό μέσω του δέρματός σου.

Και σε αυτό το σημείο σου υπενθυμίζω ότι αποφεύγεις την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, φοράς αντηλιακό με SPF 50 το οποίο ανανεώνεις συχνά και πάντα αφού βγεις από τη θάλασσα ή την πισίνα. Φοράς πάνρα καπέλο και κάθεσαι κάτω από την ομπρέλα.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

