Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ - Ράκος η σύζυγός του

Η οικογένεια του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα καθώς και πολλοί πρώην συμπαίκτες του συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (5/7) στη μικρή πόλη όπου κατάγεται, την Γκοντομάρ, στα περίχωρα του Πόρτο, για να πουν το τελευταίο αντίο στον επιθετικό της Λίβερπουλ και τον 25χρονο αδερφό του, Αντρέ Σίλβα που έχασαν ξαφνικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Η κηδεία τελέστηκε σε κλίμα ανείπωτης οδύνης και πόνου.

Τραγική φιγούρα ήταν η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, ενώ συντετριμμένοι ήταν και οι γονείς του.

Ο Ζότα, ο οποίος μόλις πριν λίγες ημέρες είχε παντρευτεί τη σύντροφό του Ρούτε Καρντόσο, άφησε πίσω του τρία παιδιά και το τελευταίο αντίο συνοδεύτηκε με απέραντη θλίψη και βουβό θρήνο. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στην εκκλησία της Ιγκρέχα Ματρίζ, δημιουργώντας μια πομπή σιωπής, πόνου και σεβασμού.

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου είχε αρχίσει να συρρέει στην Capela da Ressurreição και στην εκκλησία Igreja Matriz, με λουλούδια στα χέρια.

Ανάμεσά τους, φίλοι από τα πρώτα ποδοσφαιρικά τους βήματα, παλιοί προπονητές, απλοί φίλαθλοι, αλλά και προσωπικότητες της χώρας και του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ και της εθνικής ομάδας, αλλά και χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στη μικρή πόλη κοντά στο Πόρτο, όπου τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν. Οι γονείς, ο παππούς και άλλα μέλη της οικογένειας των εκλιπόντων συμμετείχαν σε ιδιωτική αγρυπνία σε παρεκκλήσι της πόλης, προτού αυτό ανοίξει για το κοινό.

Στην τελετή παραβρέθηκαν αρκετοί παίκτες της Εθνικής Πορτογαλίας, συμπεριλαμβανομένων των Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ντανίλο Περέιρα και Ζοάο Φέλιξ, καθώς και ο Ισπανός προπονητής της, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ήταν επίσης παρών ως επικεφαλής στην αντιπροσωπεία της Λίβερπουλ, φέρνοντας ένα μπουκέτο κόκκινα λουλούδια σε σχήμα φανέλας με τον αριθμό 20, που φορούσε ο Πορτογάλος.

Το προηγούμενο βράδυ ο Ολλανδός αμυντικός είχε ήδη παραστεί στην αγρυπνία με αρκετούς συμπαίκτες του και τον προπονητή τους Άρνε Σλοτ, όπου είχε συγκεντρωθεί η οικογένεια του επιθετικού των «Κόκκινων».

Το απόγευμα, παραβρέθηκαν επίσης ο Ουρουγουανός διεθνής της Λίβερπουλ Ντάργουιν Νούνιες, όπως και ο Πορτογάλος πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας, ο ατζέντης των δύο παικτών Ζόρζε Μέντες, ο πρόεδρος της Πόρτο και πρώην προπονητής της Μαρσέιγ, Αντρέ Βίλας-Μπόας και ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η απουσία του αρχηγού της Σελεσάο, Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν προφανώς αξιοσημείωτη, ειδικά επειδή ο πρόωρος θάνατος του Ζότα προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο.

Τα δύο αδέλφια – και οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον Αντρέ να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας – έχασαν τη ζωή τους όταν η Lamborghini στην οποία επέβαιναν ενεπλάκη σε δυστύχημα στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας.

Από το Κάρντιφ της Ουαλίας, το εμβληματικό συγκρότημα Oasis αφιέρωσε το τραγούδι “Live Forever” σε αυτόν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που σηματοδότησε την επιστροφή τους στη σκηνή μετά από 16 χρόνια απουσίας. Στο Λίβερπουλ, κοντά στο Άνφιλντ, όπου άνοιξε ένα βιβλίο συλλυπητηρίων, δεκάδες οπαδοί κατέθεσαν στεφάνια, μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς και κασκόλ που έγραφαν «Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιόγκο Ζότα».

Σε απάντηση στην τραγωδία, ο σύλλογος αποφάσισε να αναβάλει την επανέναρξη των προπονήσεων. Η επιστροφή των παικτών στην προπόνηση, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή με ένα πρώτο κύμα ιατρικών εξετάσεων, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα.

Σε αρκετούς αγώνες στο Euro Γυναικών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων προηγήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν τους. Τα συναισθήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα πριν από τον αγώνα μεταξύ Φλουμινένσε και Αλ-Χιλάλ, όπου οι Πορτογάλοι παίκτες Ρούμπεν Νέβες και Ζοάο Κανσέλο ξέσπασαν σε κλάματα.

Αμέσως μετά τον αποκλεισμό του σαουδαραβικού συλλόγου, οι δύο παίκτες έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάνε στο Γκοντόμαρ και να παραστούν στην κηδεία.

Στο Γκόντομαρ, όπου εξακολουθούν να ζουν οι γονείς του, ο Ντιόγκο Χοσέ Τεϊσέιρα ντα Σίλβα άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο πριν γίνει διάσημος με το επώνυμο που σχηματίζεται από την πορτογαλική προφορά του γράμματος «J», του αρχικού του μεσαίου ονόματός του.

«Θα τον θυμάμαι ως κάποιον πολύ φιλικό, πολύ ευγενικό, που αγαπούσε τους πάντες και που πάντα χαμογελούσε», δήλωσε στο AFP ένας από τους πρώην συμμαθητές του, ο Πέδρο Νέβες, ένας 31χρονος εξειδικευμένος εργάτης από το Γκόντομαρ, την πόλη όπου το παιδί της περιοχής που έγινε διεθνής σταρ ίδρυσε μια ακαδημία που φέρει το όνομά του.

