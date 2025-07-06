ΚΥΡ.12 Απρ 2026 00:16
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Συγνώμη... παρεξήγηση, λέει ο 23χρονος που μπέρδεψε τον σύντροφό του με άλλον
άνδρας - απόγνωση - κατάθλιψη
clock 23:02 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Προθεαμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, έχει ζητήσει και λάβει ο 23χρονος Πορτογάλος που όπως ισχυρίζεται, μπέρδεψε τον σύντροφό του με άλλον άνδρα και άρχισε τις ερωτικές περιπτύξεις ενώ εκείνος κοιμόταν μαζί με την σύντροφό του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη, "πρόκειται για μια τεράστια παρεξήγηση. Ο νεαρός αυτός έχει τον σύντροφο του εδώ με τον οποίο κάνουν μαζί την πρακτική τους σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ήταν τόσο πολύ μεθυσμένος που στο μυαλό του είχε προσεγγίσει τον σύντροφο του. Μόλις κατάλαβε ότι δεν είναι αυτός προσπάθησε να φύγει, σοκαρισμένος, αλλά λόγω του αλκοόλ ήταν αδύνατο να τρέξει, παραπάτησε και έπεσε. Ζητάει ειλικρινά συγγνώμη από τον Γερμανό και την σύντροφο του για το δυσάρεστο αυτό περιστατικό που όμως δεν το ήθελε".

Γιώργος Λιονάκης

(Ο Δικηγόρος, Γιώργος Λιονάκης)

