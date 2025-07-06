Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια
μετανάστες
clock 21:41 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Eπιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 96 αλλοδαπών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το μεσημέρι της Κυριακής. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους και εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex που περιπολούσε στην περιοχή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης επιτήρησης των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με ανέμους εντάσεως 3-4 μποφόρ. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων, όπου θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια.

 

Μεταναστες Λιμενικό Σώμα Χανιά
