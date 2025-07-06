Ηράκλειο: Παρέσυρε με το ΙΧ του, μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της - Χειρουργείο για το ένα!

Χωρίς καλά καλά να προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από την παράσυρση του διανομέα στο κέντρο του Ηρακλείου από έναν ανήλικο οδηγό, μία ακόμα παράσυρση σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, με θύματα αυτή τη φορά μία μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Το περιστατικό σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (5/7) επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άντρας 85 ετών, παρέσυρε και τραυμάτισε μία μητέρα και τα παιδιά της δύο της παιδιά 11 ετών την ώρα που περνούσαν τη διάβαση πεζών.

Το ένα από τα δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε πιο σοβαρά από την μητέρα της και το δίδυμο αδελφάκι της και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς είχε υποστεί αιμορραγία.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα νοσηλευτεί για τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά στον οδηγό εκείνος δεν εγκατέλειψε το σημείο της παρασύρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά της μητέρας θα προβεί σε μήνυση σε βάρος του ηλικιωμένου οδηγού σε περίπτωση που δεν αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου.

Ο Δικηγόρος Μάνος Δρακωνάκης που έχει αναλάβει την μητέρα και τα παιδιά της σχολίασε στο ekriti.gr τα εξής: Υπάρχει μια τάση για επιθετική οδήγηση. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω από πού πηγάζει. Μια γυναίκα και δύο ανήλικα τέκνα περνούσαν την διάβαση πεζών και αν δεν είχαν τύχη αυτή τη στιγμή δεν θα αναφερόμασταν σε τρεις σοβαρούς τραυματισμούς αλλά σε τρεις θανόντες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στους δρόμους. Είναι άδικο για όλους. Πρωτίστως μας ενδιαφέρει η υγεία και η πλήρη ανάρρωση των τραυματιών, παράλληλα έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

(Ο Δικηγόρος, Μάνος Δρακωνάκης)

