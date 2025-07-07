Κρήτη: Νέο σοβαρό τροχαίο - Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα (εικόνες)
clock 14:13 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρήτη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά και μάλιστα με μεγάλη σφοδρότητα, επί του ΒΟΑΚ λίγο μετά την Κίσσαμο πάνω από το λιμανάκι από το οποίο αναχωρούν τα καραβάκια για τον Μπάλο.

Στο ένα όχημα, ένα λευκό ΙΧ επέβαιναν τρία άτομα εκ των οποίων τα δύο εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της ΠΥ με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο δεύτερο εμπλεκόμενοι όχημα, ένα αγροτικό επέβαινε μόνον ο οδηγός ο οποίος απεγκλωβίστηκε από περαστικούς.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες μία γυναίκα που επέβαινε στο λευκό ΙΧ τραυματίστηκε πιο σοβαρά.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΥ Κισσάμου.

(Φωτο: Γιάννης Παπαδάκης)

Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Πυροσβεστική Υπηρεσία
