ΔΕΕΠ Ηρακλείου: Προσφορά τροφίμων με πρωτοβουλία της Γραμματείας Περιβάλλοντος της ΝΔ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος , που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και η Γραμματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔ ,με τη συμμετοχή της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ , προσέφερε τρόφιμα στην Τράπεζα Τροφίμων Ηρακλείου Κρήτης .

Η δράση πραγματοποιήθηκε μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο της Τράπεζας Τροφίμων Ηρακλείου Κρήτης κ. Μαίρη Παχιαδάκη. Στην εκδήλωση παρέστησαν η γραμματέας της ΔΕΕΠ και μέλος της Π.Ε. κ. Νεκταρία Μανίκα -Γιαννουλάκη , η κ . Εύα Σημαιάκη , Συντονίστρια για την Περιφέρεια της Κρήτης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και η κ. Μαριαλένα Μπαμιεδάκη Αναπληρώτρια Γραμματέας της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της Ν.Δ. ενώ τα τρόφιμα παρέλαβε ο αποθηκάριος της Τράπεζας Τροφίμων κ. Γιώργος Σταφυλάκης.

Σκοπός της δράσης ήταν να αναδειχτεί η χρησιμότητα της σωστής διαχείρισης τροφίμων για το περιβάλλον, αφού όπως είναι γνωστό εκατομμύρια τόνοι τροφίμων κάθε μέρα σπαταλούνται και καταλήγουν στα απορρίμματα με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη σπατάλη νερού.

Image

Λίγα λόγια για την Τράπεζα Τροφίμων:

Η Τράπεζα Τροφίμων, εδώ και 30 χρόνια, προσφέρει τρόφιμα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Τροφίμων Αθήνας εκπροσωπεί και συντονίζει το δίκτυο των επτά Τραπεζών Τροφίμων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Κάθε Τράπεζα Τροφίμων είναι διαφορετικό νομικό μη κερδοσκοπικό πρόσωπο και εργάζεται σεβόμενη τον καταστατικό χάρτη της Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης, ώστε να προσφέρει δωρεάν τρόφιμα σε κοινωφελείς φορείς και να περιορίσει τη σπατάλη στην περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν πετάμε τίποτα», οι προμηθευτές της παρέχουν καθημερινά προϊόντα που είτε είναι κοντόληκτα είτε έχουν ελαττωματική συσκευασία, ΧΩΡΙΣ όμως να έχουν αλλοιωθεί.

Image

Συμβολή στο περιβάλλον:

Τρόφιμα που, ενώ είναι κατάλληλα για κατανάλωση, δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά, προσφέρονται σε συσσίτια και ιδρύματα.´Ετσι ,παράλληλα με τον ανθρωπιστικό ρόλο, υπάρχει και θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Στόχος μας είναι , με όχημα την Τράπεζα Τροφίμων, να ενημερώσουμε τους πολίτες για το πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση τροφίμων ειδικά τώρα με την κλιματική κρίση που η προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - κτηνοτρόφοι: Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς και εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά!

Ηράκλειο: Δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι λόγω υποθήκης του 1965 για χρέος 1.107 δραχμών!

Ηράκλειο - κτηματολόγιο: Προβλήματα και ελλείψεις στους προσωρινούς πίνακες