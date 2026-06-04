Διαλύθηκε και επισήμως η ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Διαλύθηκε και με τη «βούλα» η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών. Από την έδρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζειμπέκ. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχατ Οζγκιούρ.

«Κατόπιν των ανωτέρω δεν υφίσταται πλέον η ΚΟ της Νέας Αριστεράς . Δεν ανήκουν σε καμία ΚΟ και θεωρούνται ανεξάρτητοι» ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης.

Το όνομα της Έφης Αχτσιόγλου δεν ανακοινώθηκε από τον κ. Πλακιωτάκη, καθώς δεν ανεξαρτητοποιήθηκε απλώς, αλλά παραιτήθηκε του βουλευτικού της αξιώματος. Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή.

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