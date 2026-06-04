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Πειραιάς: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι (βίντεο)
Ταξί Λιμάνι ΠΕιραιά
clock 11:42 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου.



Ο άνδρας έπεσε στην θάλασσα στη πύλη Ε4 του λιμανιού και από πολύ νωρίς ξεκίνησε επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.





Λίγο πριν τις 11:00, οι αρμόδιες μονάδες κατάφεραν να το βγάλουν από την θάλασσα και έτσι βρήκαν τον 59χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. 

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