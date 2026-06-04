ΠΕΜ.04 Ιου 2026 12:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα
Από το λιμάνι στο αεροδρόμιο σε μόλις 50 λεπτά!
clock 09:17 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυξήσεις έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών

Ανατιμήσεις 12% σε φρούτα και λαχανικά στα σούπερ μάρκετ κρατούν «ζωντανό» τον πληθωρισμό

Φορολογικές διαφορές: Νέα ευκαιρία για εξώδικη επίλυση και «κούρεμα» προστίμων έως 75%

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λιμανι Πειραιά Αυτοκίνητο Λιμενικό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis