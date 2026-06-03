Φορολογικές διαφορές: Νέα ευκαιρία για εξώδικη επίλυση και «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Ανοιχτό έως το τέλος του έτους θα παραμείνει το «παράθυρο» της εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών για τους φορολογούμενους που θέλουν να κλείσουν οριστικά τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την εφορία μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.

Όσοι προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών θα πετύχουν «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εξώδικη επίλυση υποθέσεων που εκκρεμούν και δεν θα έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2027 για να εξετάσει τις αιτήσεις, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα μπορούν να εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Η διαδικασία

1. Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση, καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση όπου αναγράφονται τα αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

2. Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.

3. Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται. Το αποδεικτικό της πληρωμής πρέπει να αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eefdd.gr.

Κούρεμα προστίμων

4. Η καταβολή του ποσού του κύριου φόρου, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την αφαίρεση του 30% πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις. Πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα καταβάλλονται με κλιμακούμενο ποσοστό έκπτωσης, αναλόγως προς τον αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο φορολογούμενος ως εξής:

– 75% για εξόφληση σε 1 δόση,

– 65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις,

– 55% για 5-8 δόσεις,

– 50% για 9-12 δόσεις,

– 45% για 13-16 δόσεις,

– 40% για 17-20 δόσεις και

– 35% για 21-24 δόσεις.

5. Αν δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

6. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών η δίκη καταργείται.

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