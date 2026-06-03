Ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε τάνκερ και στο νησί Κεσμ φέρνουν ιρανικά αντίποινα

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους.

Από την πλευρά τους οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στον στόχο τους, ενώ τρεις πύραυλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα.

Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο νησί Κέσμ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας.

Ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση.

Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.







✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των ΗΠΑ, που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δυο χωρών και κατηγόρησαν το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Αν δεν υπήρχε το «εμπόδιο» αυτό, η Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης «αύριο», υποστήριξε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στη Γερουσία, την πρώτη ημέρα του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 2η Μαρτίου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου -κρατών που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις- συναντήθηκαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. «Συνεχίζεται η πρόοδος ως προς την πολιτική διάσταση και τη διάσταση της ασφάλειας», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ, θυμίζοντας πως οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα. Προχθές Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι ο συνομιλητής του δέχτηκε να «κάνουν αναστροφή στρατεύματα» που βρίσκονταν καθ’ οδόν, κατ’ αυτόν. Υποστήριξε επίσης ότι η Χεζμπολάχ «δέχτηκε να παύσει εντελώς πυρ». Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός επέσεισε κατόπιν την απειλή πως ο στρατός του «θα πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό» αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ.

Και χθες ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επανέλαβε πως θα γίνουν βομβαρδισμοί στη λιβανική πρωτεύουσα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του κινήματος σε βόρειους τομείς του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας πως η Ουάσιγκτον το «ενέκρινε».

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε μέσα στην ημέρα κάπου είκοσι κοινότητες, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν μέρος του νότιου Λιβάνου.

Οι χθεσινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, που διευκρίνισε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας».

«Χωρίς διακοπή»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο στρατός του θα «συνεχίσει να επιχειρεί όπως προβλέπεται στον νότιο Λίβανο», όπου έχει εισβάλει βαθύτερα απ’ όσο οποτεδήποτε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, διαβεβαιώνοντας πως θα «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ για να «προστατεύσει» το βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της.

«Χωρίς το Ιράν, δεν θα υπήρχε Χεζμπολάχ», επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο, θυμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιμένει να διαχωριστούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου από αυτές των ΗΠΑ με το Ιράν, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη.

Οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση συνεχίζονται «χωρίς διακοπή», υποστήριξε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει τον διάλογο εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας εκστρατεία καταιγιστικών αεροπορικών πληγμάτων και εισβολής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων βαθύτερα στη λιβανέζικη επικράτεια.

Έκτοτε, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.468 άνθρωποι -35 από προχθές Δευτέρα ως χθες Τρίτη- κι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 27 νεκρούς, 26 στρατιωτικούς και συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων.

Κατά δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «θεοπάλαβο» τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους αυτή την εβδομάδα.

Κόσμος εγκαταλείπει τη Βηρυτό

Χθες στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού πολλά καταστήματα ήταν κλειστά και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πέταγε στον τομέα, σε μάλλον χαμηλό ύψος, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο τέλος της ημέρας, ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού υποστήριξε ότι μέλη της Χεζμπολάχ «κρύβονται» στη χριστιανική συνοικία της πόλης της Τύρου (νότια), που ως τώρα έμενε αλώβητη, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα εκδοθούν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων και προκαλώντας κύμα φυγής.

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι ο στρατός της χώρας έστειλε άνδρες του στη συνοικία για να εγγυηθεί την ασφάλειά της, ενώ ο δήμαρχος έσπευσε επίσης εκεί για να καθησυχάσει τον πληθυσμό.

Κοντά στη Σαΐντα, βορειότερα, διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια σπιτιού που χτυπήθηκε προχθές βράδυ τα πτώματα έξι μελών οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών και γυναίκας.

Το ANI μετέδωσε ακόμη ότι το βράδυ αναφέρθηκε προέλαση ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στη Ντεμπίν (νοτιοανατολικά), που βομβαρδιζόταν τις τελευταίες μέρες.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ έκρινε ξανά ότι η διαπραγμάτευση με το Ισραήλ παραμένει «η λιγότερο ακριβή επιλογή» για τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, η Χεζμπολάχ δέχτηκε προχθές Δευτέρα αμερικανική πρόταση που προέβλεπε το Ισραήλ να απόσχει από το να πλήξει τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του κινήματος ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ισραήλ.

Προέβλεπε ακόμη ότι η κατάπαυση του πυρός κατόπιν θα «επεκταθεί» και θα συμπεριλάβει «το σύνολο της λιβανέζικης επικράτειας».

«Αν εξασφαλιστεί συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», ο πρόεδρος του λιβανέζικου κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στις ΗΠΑ, θα «εγγυηθεί» την τήρησή της από το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, είπε σύμβουλός του στο AFP.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχτεί «καμιά μερική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ, τόνισε κορυφαίο στέλεχος της παράταξης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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