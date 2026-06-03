Επιβάτης προκάλεσε πανικό στον αέρα επιχειρώντας να ανοίξει την έξοδο κινδύνου

Πτήση της Frontier Airlines αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Μαϊάμι, όταν επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση εν πτήσει επιχειρώντας να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου και να εισβάλει στο πιλοτήριο, σύμφωνα με τις αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πτήση 3345 της εταιρείας είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο την Κυριακή, όταν το πλήρωμα ενημέρωσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για «αναστάτωση επιβάτη» κατά τη διάρκεια της πτήσης.

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.







According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ, ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να κατέβει από το αεροσκάφος, αγνοώντας τις εκκλήσεις του πληρώματος να επιστρέψει στη θέση του και να ηρεμήσει.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου επιχειρώντας να φτάσει στο πιλοτήριο, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους επιβάτες και το πλήρωμα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, επιβάτης που καθόταν στην πτήση μαζί με μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Μάλιστα, πρώην μέλος πληρώματος καμπίνας που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία φέρεται να προσφέρθηκε να καθίσει δίπλα του ώστε να τον επιτηρεί, ωστόσο όταν απομακρύνθηκε προσωρινά, ο επιβάτης επιχείρησε να του αρπάξει την τσάντα και να τον επιτεθεί.

Τελικά, επιβάτες και πλήρωμα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ το αεροσκάφος εκτράπηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Η προσγείωση έγινε με ασφάλεια λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, όπου ο άνδρας συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγορία για πλημμέλημα σωματικής επίθεσης.

Η Frontier Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι μετά την απομάκρυνση του επιβάτη από τις αρχές, η πτήση συνέχισε προς τον τελικό της προορισμό στο Σικάγο λίγες ώρες αργότερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί μένουμε σε σχέσεις που δεν μας χωρούν πια;