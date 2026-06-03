Ανατιμήσεις 12% σε φρούτα και λαχανικά στα σούπερ μάρκετ κρατούν «ζωντανό» τον πληθωρισμό

Τα φρούτα και τα λαχανικά κρατούν «ζωντανό» τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 11,96% τον Μάιο σε ετήσια βάση.

Παρά τις ισχυρές ανατιμήσεις στα οπωροκηπευτικά, η συνολική εικόνα στην αγορά καταναλωτικών αγαθών εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τον δείκτη των σούπερ μάρκετ να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τις αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, καθώς και στις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν στη νέα σοδειά εποχικών προϊόντων.

Μάλιστα, ενδεικτικό της επίδρασης των οπωροκηπευτικών στον γενικό δείκτη είναι το γεγονός ότι χωρίς τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ θα είχε περιοριστεί μόλις στο 0,45%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα κατεψυγμένα προϊόντα, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 4,37% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν σε κατηγορίες ειδών καθημερινής χρήσης που παραδοσιακά επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι τιμές στα απορρυπαντικά και τα είδη καθαρισμού, καθώς και στα χαρτικά, τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, μειώθηκαν κατά περισσότερο από 1,4%, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση του συνολικού δείκτη.

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ ενισχύουν την εικόνα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα από την ενέργεια και τα καύσιμα, χωρίς να έχει παρατηρηθεί γενικευμένη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στο σύνολο των καταναλωτικών αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των μέτρων στήριξης του εισοδήματος, όπως η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε εξαρτημένο τέκνο τον Ιούνιο, η διεύρυνση των κριτηρίων για επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο και η νέα ρύθμιση χρεών σε έως 72 δόσεις, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην αντλία τον Ιούνιο, με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Ηράκλειο: Αναπνέει μόνο του και παίζει με τάμπλετ το 3χρονο κοριτσάκι

Κρήτη: Νέα μαζική άφιξη μεταναστών - 182 άτομα αποβιβάστηκαν νότια του Ηρακλείου