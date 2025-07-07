Κρήτη - τροχαίο: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο νεαρός οδηγός - Στην Εντατική η 23χρονη συνοδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην παλιά εθνική οδό Χανίων - Κισσάμου, στην περιοχή του Κλαδισσού.

ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος και στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, ενας νεαρός και τρεις κοπέλες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα, στη συνέχεια σε τοιχίο για να καταλήξει πάνω σε ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός καθώς, μέσα στο όχημα εγκλωβίστηκε η συνοδηγός, μία 23χρονη κοπέλα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της, ενώ παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο νεαρός οδηγός του οχήματος συνελήφθη, καθώς του έγινε έγινε αλκοτέστ και βρέθηκε θετικός.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε ζωνη ασφαλείας.

