Νοσοκομείο Χανίων: Κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει - Επιτέθηκε σε φρουρούς και προσωπικό

Την απόπειρα απόδρασης κρατούμενου που νοσηλεύονταν στη νευρολογική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, περιγράφει με ανακοίνωσή της η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς καταστημάτων κράτησης Χανίων.

Όπως αναφέρουν, ο κρατούμενος είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της κλινικής και τους εξωτερικούς φρουρούς, ενώ τονίζουν ότι, ενώ το τμήμα Χανίων είναι ένα από τα τμήματα της Επικράτειας με τις περισσότερες μεταγωγές κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα και με συνεχείς φρουρήσεις νοσηλευόμενων κρατουμένων και ενώ η νομοθεσία προβλέπει οι ασθενείς κρατούμενοι να νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους, αυτό ουδέποτε συμβαίνει.

Στην ανακοίνωση των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουράς καταστημάτων κράτησης Χανίων αναφέρεται:

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κρατούμενος που νοσηλεύονταν στη νευρολογική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων από την 29/06/2025 σε κοινό θάλαμο ασθενών είχε απείθαρχη συμπεριφορά και επιθετικές τάσεις προς το προσωπικό της κλινικής και τους εξωτερικούς φρουρούς που εκτελούσαν υπηρεσία φρούρησης του.

Την Τρίτη 01/07/2025 και ώρα 01.00 ξεκίνησε σχεδιασμένες ενέργειες για να προσελκύσει τους φρουρούς εντός του θαλάμου με στόχο να τους αιφνιδιάσει.

Προσέγγισε το παράθυρο και προσπάθησε να το ανοίξει , οι φρουροί του έκαναν σύσταση να απομακρυνθεί, κατόπιν μπήκε στην τουαλέτα και προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα, στη συνέχεια άρχισε να αφαιρεί τις γάζες που συγκρατούσαν το φλεβοκαθετήρα που είχε εγκατασταθεί για τη χορήγηση φαρμάκων. Τότε μπήκαν μέσα οι φρουροί για να τον αποτρέψουν και να τον ηρεμήσουν, αυτός εκμεταλλευμένος την αναστάτωση προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους φρουρούς εκδηλώνοντας επίθεση και απωθώντας τους, έτρεξε στην έξοδο του θαλάμου με στόχο την διαφυγή του και την απόδραση. Οι φρουροί τον ακολουθήσαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν ολοκληρώσει τον στόχο του. Ο κρατούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση έγινε συμπλοκή και εν τέλει κατάφεραν να τον χειροπεδήσουν.

Ως Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Κατ. Κράτησης Χανίων θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει οι ασθενείς κρατούμενοι να νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους (Π.Δ. 215/2006), πράγμα που στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ουδέποτε συμβαίνει, βάζοντας μ΄ αυτό το τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, του προσωπικού του νοσοκομείου, των κρατουμένων (βεντέτες, αντεκδικήσεις) και του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη φρούρηση των κρατουμένων.

Το Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Σωφρονιστικών Καταστημάτων Χανίων (Τ.Ε.Φ.Σ.Κ. Χανίων) αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο Τ.Ε.Φ.Σ.Κ. της Χώρας μετά του Κορυδαλλού επιφορτισμένο με 885 κρατούμενους και από τα δύο καταστήματα κράτησης του νομού Χανίων, του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης και του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης.

Είναι ένα από τα τμήματα της Επικράτειας με τις περισσότερες μεταγωγές κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα και με συνεχείς φρουρήσεις νοσηλευόμενων κρατουμένων.

Δεν είναι λίγες οι φόρες που σε διαφορετικές κλινικές του Νοσοκομείου φρουρούνται τρεις ακόμα και τέσσερις κρατούμενοι διασπείροντας και πολλαπλασιάζοντας έτσι τις εστίες που εγκυμονούν κίνδυνους ασφαλείας, χρησιμοποιείται πολλαπλάσιο προσωπικό για την φρούρηση τους υποβαθμίζοντας έτσι την ασφάλεια άλλων αποστολών της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.

Πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία Π.Δ. 215/2006 και η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Μεταγωγή – νοσηλεία ασθενών κρατουμένων σε υγειονομικές δομές» (Αρ. Πρ. Γ2α 65071/2024 11-02-2025) για την λειτουργία θαλάμου ασθενών κρατουμένων στο Νοσοκομείο Χανίων, πριν βρεθούμε σαν Ένωση Υπαλλ. Εξωτερικής Φρουράς Χανίων στη θέση να σχολιάσουμε γεγονότα πολύ πιο δυσάρεστα από αυτά που αναφέρονται.

