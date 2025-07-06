Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στην ατζέντα των ραντεβού Γεραπετρίτη με Χαφτάρ και τους γιους του

Συνάντηση διάρκειας μιας ώρας είχε το μεσημέρι της Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη της Λιβύης.Στην συνάντηση ήταν παρόντες δύο από τους γιους του, ο Σαντάμ και ο Αλ Σαντίκ. Ο πρώτος είναι αντιστράτηγος χερσαίων δυνάμεων και ο άλλος έχει τον πολιτικό τομέα

Μετά την ολοκλήρωση του τετ α τετ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντήθηκε στη συνέχεια με τον άλλο για του στρατηγού, Μπελκασίμ Χαφτάρ, ο οποίος έχει τον οικονομικό τομέα και τις επενδύσεις. Σε δήλωσή του μετά τις συναντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης και μέλη της οικογένειάς του με θεσμική ιδιιότητα συζητήσαμε για το μεταναστευτικό, τις θαλάσσιες ζώνες και τη διμερή συνεργασία».

Όπως τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών «με τη Λιβύη μας συνδέουν κοινές ιστορικές παραδόσεις, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και μια Μεσόγειο της ευημερίας». «Θα συνεχίσουμε την αδιατάρακτη σχέσης μας και ευελπιστούμε στο εγγύς μέλλον να έχουμε απτά αποτελέσματα για στην πρόοδο των σχέσεων μας» κατέληξε στη δήλωσή του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Διαβάστε επίσης:

