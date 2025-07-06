Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ: Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, χρειάζεται πιο έντονη προσπάθεια
Κυριάκος Μητσοτάκης
clock 10:50 | 06/07/2025
«Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας με την ίδια πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτική του ανάρτηση στο Facebook.

Με αφορμή, δε, το γεγονός ότι αύριο συμπληρώνονται έξι χρόνια από την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, το 2019, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι «αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες κρίσεις, αλλά δεν παρεκκλίναμε από τον βασικό μας στόχο: να γίνει η Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη».

Με αφορμή, δε, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει ότι «χρειάζεται πιο έντονη προσπάθεια να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα ευθύνης και τήρησης της νομιμότητας, μακριά από πελατειακές νοοτροπίες και πολιτικές που ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Αυτήν την προσπάθεια να είστε σίγουροι ότι την κάνουμε και θα την κάνουμε.

«Τα κάναμε όλα και τέλεια; Προφανώς όχι. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν και να διορθωθούν» προσθέτει ο πρωθυπουργός παραθέτοντας τα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας, το εργασιακό νομοσχέδιο,  τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μεταξύ μεγάλων ελληνικών ΑΕΙ και διακεκριμένων ξένων Πανεπιστημίων , τα μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα. 

