ΠΑΣΟΚ - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανεξήγητη απενεργοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών δημοσιοποίησης πληρωμών εν μέσω σκανδάλου

Τις τελευταίες ώρες, καταγγέλλει ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «παραμένουν μη προσβάσιμες οι δύο βασικές ψηφιακές πλατφόρμες του ΟΠΕΚΕΠΕ:

• »η transpay.opekepe.gr, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται τα ποσά ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, και

• »η dip.opekepe.gr, που αφορά τη δημοσιοποίηση των συνολικών πληρωμών του Οργανισμού».

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ, «η πρόσβαση στις δύο πλατφόρμες έχει διακοπεί ολοκληρωτικά (connection refused), χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση, τεχνική ανακοίνωση ή επίσημη αιτιολόγηση».

Τονίζει πως «οι εν λόγω πλατφόρμες δεν αποτελούν προαιρετική ψηφιακή υπηρεσία. Είναι νομικά υποχρεωτικές, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013 και 2021/2116, που επιβάλλουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν πλήρη δημοσιοποίηση των άμεσων ενισχύσεων και των πληρωμών από τα Ταμεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ως θεμελιώδη όρο διαφάνειας και λογοδοσίας».

Και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η χρονική στιγμή αυτής της διακοπής προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς:

• »Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό αυξημένο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω ευρημάτων για εκτεταμένες παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων.

• »Έχουν επιβληθεί καταλογισμοί άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές και διοικητικές έρευνες».

«Η διαφάνεια δεν μπορεί να ‘κλείνει’ με ένα κουμπί – ειδικά όταν όλα γύρω της καίγονται»

«Παρά τη σοβαρότητα της διακοπής, μέχρι την ώρα σύνταξης της παρούσας Σάββατο 05 Ιουλίου ώρα 18:15 (σ.σ. και πολύ αργότερα, τουλάχιστον μέχρι τις 22:00), δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια τοποθέτηση ή ανακοίνωση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως «η ψηφιακή διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι θεσμική υποχρέωση».

Προσθέτει, μάλιστα, ότι «η απενεργοποίηση των δύο κρίσιμων πυλών πληροφόρησης, χωρίς εξήγηση, τραυματίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπονομεύει τη θεσμική υποχρέωση της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών κανόνων και δημιουργεί εύλογες υπόνοιες απόπειρας συγκάλυψης».

Ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καλεί άμεσα την κυβέρνηση:

1. «Να αποκαταστήσει την λειτουργία των πλατφορμών.

2. »Να δώσει δημόσια εξηγήσεις για τη διακοπή πρόσβασης.

3. »Να διασφαλίσει ότι καμία κρίσιμη πληροφορία για τις πληρωμές δεν αποκρύπτεται, αλλοιώνεται ή αποσύρεται».

Επισημαίνει πως «η τεχνολογία και η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν μπορεί να είναι εργαλείο επικοινωνίας και ελέγχου της εικόνας, αλλά πυλώνας λογοδοσίας, διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους», καταλήγοντας χαρακτηριστικά πως «ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Η διαφάνεια δεν μπορεί να ‘κλείνει’ με ένα κουμπί – ειδικά όταν όλα γύρω της καίγονται».

