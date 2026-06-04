Νίκος Παππάς: Αμφισβητεί τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που αναμένεται το Σάββατο (06/06). Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», τόνισε πως η συνεδρίαση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «αναμένουμε από τον Σωκράτη Φάμελλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία».

Ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή λειτουργίας ή μη κάθοδο στις εκλογές, αυτό θα ισοδυναμεί με «παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας». Υπογράμμισε ακόμη πως δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση περί «αναστολής» του κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «αδικείται από τη δημόσια παρουσία του».

Το σχόλιο του Νίκου Παππά για τις δημοσκοπήσεις και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να καταγράφει σημαντική πτώση, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «ιστορικά χαμηλά», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτό που συμβαίνει». Όπως είπε, «έχουμε φτάσει σε αδιανόητα δημοσκοπικά νούμερα», υπενθυμίζοντας πως πριν από ενάμιση χρόνο το κόμμα καταγραφόταν στο 10%.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε υπέρ της ανάγκης για μεγάλες αλλαγές στο κόμμα, σημειώνοντας ότι αναμένει τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου ως προς αυτές. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου, καθώς «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συμβουλίου».

«Αδιανόητα τα σενάρια αναστολής»

Επιπλέον, ο κ. Παππάς υπογράμμισε την ανάγκη μιας συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο στήριξης από τον Σωκράτη Φάμελλο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, «αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια τέτοια εισήγηση, η οποία συνδέεται με σενάρια «αναστολής, παγώματος, ψυγείου ή μη καθόδου στις εκλογές», θα σήμαινε ουσιαστικά παραίτηση όλων από την ευθύνη και την εντολή που έχουν λάβει από τα μέλη του κόμματος. «Είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια· δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει», κατέληξε ο Νίκος Παππάς.

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