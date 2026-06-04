ΠΕΜ.04 Ιου 2026 15:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Προσπάθησε να μπει στο Αστυνομικό Μέγαρο με τους σουγιάδες στις τσέπες
Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων
clock 13:16 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά τον εντοπισμό δύο αναδιπλούμενων μαχαιριών στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 64χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπική του υπόθεση. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο του κτιρίου, με τη χρήση μαγνητικής πύλης και σαρωτή X-RAY, διαπιστώθηκε ότι έφερε δύο σουγιάδες.

Τα μαχαίρια κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης:

"Σάρωσαν" το Λασίθι οι αστυνομικοί της Τροχαίας - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Πρώην Ακαδημία: «Άδειες καρέκλες» στη σύσκεψη για το έργο – Στο «κόκκινο» η αγανάκτηση των γονέων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis