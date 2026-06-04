Κρήτη: Προσπάθησε να μπει στο Αστυνομικό Μέγαρο με τους σουγιάδες στις τσέπες

Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά τον εντοπισμό δύο αναδιπλούμενων μαχαιριών στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 64χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπική του υπόθεση. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο του κτιρίου, με τη χρήση μαγνητικής πύλης και σαρωτή X-RAY, διαπιστώθηκε ότι έφερε δύο σουγιάδες.

Τα μαχαίρια κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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