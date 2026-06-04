"Σάρωσαν" το Λασίθι οι αστυνομικοί της Τροχαίας - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Συνολικά 427 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Λασίθι, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Κατά τους ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν σε 628 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν δέκα οχήματα. Από αυτά, ένα ακινητοποιήθηκε λόγω οδήγησης υπό την επήρεια μέθης, πέντε λόγω φθαρμένων ελαστικών και τέσσερα επειδή οι οδηγοί τους στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Από τις 427 παραβάσεις που καταγράφηκαν, οι 334 αφορούσαν λοιπές παραβάσεις του ΚΟΚ, 32 σχετίζονταν με αντικανονικούς ελιγμούς, 28 με υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, 11 με μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 9 με μη χρήση προστατευτικού κράνους , εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν πέντε παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, τέσσερις για έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και τέσσερις για στέρηση άδειας οδήγησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και τη συνδρομή μικτών κλιμακίων από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί.

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