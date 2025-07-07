Ηράκλειο - απάτη: Χειροπέδες στον 24χρονο... "εισπράκτορα"

Ένας 24χρονος Ρομά συνελήφθη στο Ηράκλειο καθώς φέρεται να είναι ο "εισπράκτορας" των χρημάτων ανυποψίαστων ηλικιωμένων γυναικών, που έπεσαν θύματα τηλεφωνικής απάτης και έχασαν χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός μαζί με ακόμη άλλα τρία, άγνωστα για την ώρα άτομα, εξαπάτησαν δύο γυναίκες 69 και 83 ετών, αποσπώντας από την πρώτη 3.700 ευρώ και από την δεύτερη κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες και συνελήφθη ένας ημεδαπός για εξαπάτηση ηλικιωμένων στο Ηράκλειο

Συνεργός του τηλεφωνούσε στους ηλικιωμένους προσποιούμενος τον λογιστή και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά με το πρόσχημα χορήγησης κρατικού επιδόματος τους έπειθε να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα, ενώ ο συλληφθείς παραλάμβανε τα χρήματα

Συνολικά απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.700 ευρώ

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη προχθες (05.07.2025) σε περιοχή του Ηρακλείου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ένας 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για το αδίκημα της απάτης.

Όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, ο 24χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομαδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφωνούσε σε παθόντες, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα διεκδίκησης κρατικού επιδόματος και προκαλώντας σύγχυση στους ηλικιωμένους σχετικά με τη διεκπεραίωση διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος, τους έπειθε να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, ενώ ο 24χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας έχουν εξακριβωθεί δύο περιπτώσεις τετελεσμένης απάτης με τον ανωτέρω τρόπο δράσης, που διαπράχθηκαν την 03 και 04.07.2025 στο Ηράκλειο αποσπώντας από ηλικιωμένες παθούσες συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.700 ευρώ και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 24χρονος συλληφθείς.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος ημεδαπός ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο μετέβαινε για να παραλαμβάνει τα χρήματα ή κοσμήματα και συνελήφθη.

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρέθυμνο: Στο εμπορικό λιμάνι οι εκατοντάδες μετανάστες μετά τις αντιδράσεις

Ηράκλειο: Παρέσυρε με το ΙΧ του, μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της - Χειρουργείο για το ένα!

Νοσοκομείο Χανίων: Κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει - Επιτέθηκε σε φρουρούς και προσωπικό