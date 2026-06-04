Κρήτη: Προσπάθησε να ληστέψει μαγαζί με παπούτσια και απείλησε τον ιδιοκτήτη

Για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν στα Χανιά ένας 29χρονος και μία 20χρονη, έπειτα από άμεση επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες προσποιήθηκαν τους πελάτες και προσέγγισαν κατάστημα πώλησης υποδημάτων. Κι ενώ ήταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ο 29χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόντα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη. Όταν εκείνος προσπάθησε να ανακτήσει τα κλοπιμαία, ο 29χρονος φέρεται να τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 29χρονος εμπλέκεται και σε ακόμη ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Ιουνίου. Ειδικότερα, φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόντα από αυτόματο πωλητή σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου, προκαλώντας με αιχμηρό αντικείμενο φθορές ύψους περίπου 400 ευρώ στον μηχανισμό. Ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του και αποχώρησε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης καθώς και τρίφτης κάνναβης.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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