Τσιμιτσέλης για Γερονικολού: "Δεν μαγειρεύει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι"

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και μεταξύ άλλων μίλησε για την καθημερινότητά του με την Κατερίνα Γερονικολού.

«Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω στη ψησταριά», ανέφερε αρχικά.

Για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που ανέλαβε φέτος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε: «Δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίαζαν πριν. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξουν κάποιον».

Διαβάστε επίσης

Χριστοφόρου για Βίσση: «Με είχε προσέξει πάρα πολύ – Την λατρεύω, είμαστε οικογένεια»

Τομ Χανκς: "Το Toy Story 5 αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες"