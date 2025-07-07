Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια

Στην περιοχή της Ιεράπετρας όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά τα προηγούμενα 24ωρα, βρέθηκε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή Κώστας Κατσαφάδος.

Ο κ. Κατσαφάδος που πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή, αναφέρθηκε σε ένα κονδύλιο της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για το Δήμο Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν καταγραφεί σε υποδομές, προκειμένου, όπως είπε, «να επανέλθει μία κανονικότητα στις λειτουργίες του δήμου» ενώ γνωστοποίησε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί τέσσερα σπίτια που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τρία σπίτια κίτρινα και επτά πράσινα, για τους ιδιοκτήτες των οποίων θα κινηθεί άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης.

Το ιδιο προβλέπεται να γίνει και για τους παραγωγούς, καθώς όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Γιάννης Κολλάτος, εκτιμάται πως έχουν καταστραφεί περίπου 2.200 στρέμματα με ελαιόδεντρα, δηλ. περίπου 47.000 δέντρα.

«Αυτά θα αποζημιωθούν είτε έχουν καεί ολοσχερώς είτε έχουν καεί μερικώς» τόνισε ο κ. Κολλάτος που πρόσθεσε πως όσον αφορά τα θερμοκήπια θα υπάρξει μέριμνα προκειμένου να αποζημιωθούν μέσω κρατικής αρωγής.

Στην αυτοψία παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά και τις δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να την αντιμετωπίσουν όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και προώθησης των αποζημιώσεων.

«Είμαι βέβαιος ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Ιεράπετρα θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και θα προχωρήσει μπροστά με αισιοδοξία» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Πλακιωτάκης.

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες νέες αφίξεις ...

Φωτιά στην Ιεράπετρα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής - Στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα