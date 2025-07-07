Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες νέες αφίξεις ...

Από το ένα περιστατικό στο άλλο τρέχει το Λιμενικό καθώς συνεχώς φτάνουν ανοιχτά της Γαύδου και στα νότια παράλια του Ηρακλείου σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες.

Σήμερα Δευτέρα (7/7) δύο λέμβοι με 230 άτομα έφτασαν ανοιχτά της Γαύδου και περινελέγησαν από σκάφη της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλιαόχωρας.

Επισης ανοιχτά της Γαύδου το σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού διέσωσε περίπου 150 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο. Αυτή την ώρα το Λιμενικό ερευνά την ύπαρξη ενός ακόμη περιστατικού στη θαλάσσια περιοχή.

Νωρίς το μεσημέρι, 68 άτομα αποβιβάστηκαν σε παραλία Χρυσόστομου στον Δήμο Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι από το Σουδάν.

Χθες Κυριακή έφτασαν στην Κρήτη πάνω από 800 άτομα την ώρα που η Πολιτεία είναι απούσα. Οι υποδομές για την προσωρινή φιλοξενία τόσο πολλών ανθρώπων είναι ανύπαρκτες με το πρόβλημα να διογκώνεται μέρα με τη μέρα.

Κρήτη - μεταναστευτικό: Σκάφη με εκατοντάδες άτομα ανοιχτά της Γαύδου - Εκρηκτική η κατάσταση

Παγκρήτιο Στάδιο: Σοβαρές αντιδράσεις για τη σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΟΦΗ

Ηράκλειο: "Κόντρες"... για τα κολωνάκια στην 62 Μαρτύρων