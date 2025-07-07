Κρήτη - μεταναστευτικό: Σκάφη με εκατοντάδες άτομα ανοιχτά της Γαύδου - Εκρηκτική η κατάσταση

Στο ίδιο έργο θεατές οι κρητικοί αναφορικά με το μεταναστευτικό το οποίο γιγαντώνεται, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας, και χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο.

Σήμερα (Δευτέρα) δύο λέμβοι και ένα ακόμη σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, βρίσκονται ανοιχτά της Γαύδου κινητοποιώντας για πολλοστή φορά το Λιμενικό και τις τοπικές Αρχές.

Μέσα σε λίγες ώρες χθες Κυριακή πάνω από 800 άνθρωποι έφτασαν με αλιευτικά, βάρκες και σκάφη στη Γαύδο και στα νότια παράλια των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καταδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα, τώρα που οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και οι άνεμοι κόπασαν.

Εικόνες ντροπής στο Λιμάνι Ρεθύμνου και... πολιτικές παρεμβάσεις

Στο λιμάνι του Ρεθύμνου οι εικόνες με τα 442 άτομα που έφτασαν με αλιευτικό ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, δεν τιμούν κανέναν, ούτε την τοπική κοινωνία ούτε την Πολιτεία. Η έλλειψη χώρου προσωρινής διαμονής και οι ανεπιτυχείς προσπάθειες των φορέων να βρουν το σημείο φιλοξενίας των μεταναστών οδήγησε αρχικά στη λύση να μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων.

Έτσι τα λεωφορεία άρχισαν να τους μεταφέρουν στα Χανιά, όμως στη μέση της διαδρομής ενημερώθηκαν οι οδηγοί να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν στο Ρέθυμνο. Όπως φαίνεται υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις που απέτρεψαν τη μεταφορά των μεταναστών στα Χανιά και έτσι όλα τα λεωφορεία επέστεψαν στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή εξέφρασε μέσω του Ράδιο Κρήτη την ενόχλησή της για τις πολιτικές αυτές κινήσεις, λέγοντας ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Παράλληλα τόνισε ότι η ΤΑ αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες ροές.

Ηράκλειο: 236 άτομα στο πρώην "ψυγείο" στο λιμάνι

Στο πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξενούνται από χθες 236 άτομα που έφτασαν με τρεις καραβιές στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Οι συνθήκες είναι κακές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής 169 άτομα με προορισμό τη Μαλακάσα, και αύριο οι υπόλοιποι.

Αδράνεια από τα συναρμόδια Υπουργεία

Η έλλειψη οργανωμένων χώρων προσωρινής φιλοξενίας αλλά και η άρνηση των τοπικών κοινωνιών να δεχθούν στις περιοχές τους σε γήπεδα και άδεια κτίρια, τους μετανάστες, δυναμιτίζουν το κλίμα ενώ το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με νέο υπουργό στο "τιμόνι" τον Θάνο Πλεύρη είναι σα να μην υπάρχει! Δεν θα έπρεπε ο νέος υπουργός θα ρθει στο νησί, με το που ανέλαβε καθήκοντα;

Οι δήμοι συνεχίζουν να "επαιτούν" για χρήματα και το Λιμενικό καλείται να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, με το προσωπικό στην κυριολεξία εξουθενωμένο.

Από την άλλη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, που οργώνει την Ελλάδα επισκεπτόμενος λιμάνια, μήπως θα έπρεπε να επισκεφθεί την Κρήτη να δει από κοντά το πρόβλημα, και να κατανοήσει ότι η ενίσχυση με προσωπικό που ζητούν οι Λιμενικοί δεν είναι συνδικαλιστικό αίτημα, αλλά μία ουσιαστική στήριξη.

(οι φωτογραφίες είναι από την άφιξη των 442 ατόμων στην Αγία Γαλήνη, πριν μεταφερθούν στο λιμάνι του Ρεθύμνου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - τροχαίο: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο νεαρός οδηγός - Στην Εντατική η 23χρονη συνοδηγός

Ηράκλειο: Παρέσυρε με το ΙΧ του, μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της - Χειρουργείο για το ένα!

Καύσωνας: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων - Σε ποιες περιοχές ισχύει η παύση εργασιών