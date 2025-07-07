Παγκρήτιο Στάδιο: Σοβαρές αντιδράσεις για τη σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΟΦΗ

Σοβαρότατες ενστάσεις και επιφυλάξεις εκφράζει ένα σημαντικό ποσοστό των Δημοτών του Ηρακλείου για τη σύμβαση παραχώρησης του Παγκρητίου Σταδίου στον ΟΦΗ, που εγκρίθηκε από την εταιρία Ανάπτυξης Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ενστάσεις αφορούν τους όρους με τους οποίους παραχωρήθηκε στον ΟΦΗ το Παγκρήτιο στάδιο, δηλαδή σε μία Ποδοσφαιρική ανώνυμη Εταιρία, καθώς όπως όλα δείχνουν ένα σημαντικό μέρος των έργων που απαιτούνται να γίνουν στο γήπεδο για να φιλοξενεί αγώνες της Super league, θα το επωμιστούν οι δημότες της πόλης.

Μάλιστα για την ενίσχυση αυτών των επιχειρημάτων τους, συγκρίνουν τη σύμβαση που είχε υπογραφεί πριν από 20 χρόνια, για την παραχώρηση του ίδιου σταδίου, στην ίδια ομάδα (ΟΦΗ).

Η τωρινή σύμβαση , η οποία εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου 2025 από την εταιρία ανάπτυξης τ Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου έχει αρκετές ασάφειες, ενώ δεν έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που ο εκμισθωτής (ΟΦΗ), δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, με τον Δήμο Ηρακλείου ουσιαστικά να αποδέχεται ότι το κόστος για την τοποθέτηση καμερών και την αντικατάσταση του χλοοτάπητα (απαραίτητες προϋποθέσεις για αγώνες Super League), πρέπει να συμψηφιστεί με το ενοίκιο του σταδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι το κόστος τοποθέτησης καμερών επιβαρύνει οικονομικά την γηπεδούχο ομάδα.

Image

Τι προβλέπει η συμφωνία του ΟΦΗ με το Δήμο Ηρακλείου

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη.

Ο ΟΦΗ αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση των έργων:

Αποξήλωσης χλοοτάπητα κεντρικού γηπέδου.

Κατασκευής νέου στραγγιστικού και αρδευτικού συστήματος και συστήματος ελέγχου, με παράδοση των παλαιών στην ΑΑΗ.

Τοποθέτησης νέου χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών elite στο κεντρικό γήπεδο.

Εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης χώρου.

Συντήρησης και διασύνδεσης τουρνικέ με σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Επισκευών χώρων κοινού.

Επισκευών ή αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Βελτίωσης φωτισμού.

Ευπρεπισμού Σταδίου.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει τις δαπάνες καθαριότητας και συντήρησης των κερκίδων, των αποδυτηρίων, των γραφείων και των λοιπών εσωτερικών χώρων, τη συντήρηση του χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου και την φύλαξη του αγωνιστικού χώρου. Για κάθε παρέμβαση που επηρεάζει τη δομή, τη στατικότητα, την αισθητική, τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης, απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την ΑΑΗ. Τονίζεται ότι όλες οι βελτιώσεις που θα γίνουν στο στάδιο από τον ΟΦΗ, παραμένουν προς όφελος του Σταδίου και των χρηστών του. Ο ΟΦΗ διατηρεί το δικαίωμα κατασκευής με δαπάνες του, των χώρων φιλοξενίας (suites), έπειτα από συνεννόηση με την ΑΑΗ.

Ο ΟΦΗ μισθώνει χώρο για γραφείο διοίκησης – διεξαγωγής αθλητικών αναμετρήσεων, αποδυτήρια γηπεδούχου, αποθήκευσης υλικού αγώνων, γραφείο λειτουργιών VAR/GLT/τηλεοπτικού παρόχου, ιατρείο ομάδας και ιατρείο φιλάθλων. Οι λοιποί χώροι θα παραδίδονται στον ΟΦΗ 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα και θα επιστρέφονται στην ΑΑΗ στις 14:00 της επόμενης ημέρας, ή αν μεσολαβούν αργίες, εντός 48 ωρών.

Οικονομικά στοιχεία

Για τα 4 πρώτα χρόνια, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος.

Για τον 5ο και 6ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.000 ευρώ ανά αγώνα πρωταθλήματος.

Για τον 7ο, τον 8ο και τον 9ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.500 ευρώ ανά αγώνα.

Για τον 10ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 3.000 ευρώ ανά αγώνα.

Για τους αγώνες κυπέλου, τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο 50%, εκτός την περίπτωση ημιτελικού κυπέλλου, όπου παραμένει στο 100%.

Επίσης, ο ΟΦΗ μισθώνει 19 κυλικεία στο Β’ επίπεδο και 1 κυλικείο στο Α’ επίπεδο, για αποκλειστική χρήση μόνο για τις ημέρες των αγώνων της ομάδας. Ρητά εξαιρούνται τα δυο κυλικεία εξωτερικά του Σταδίου, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική χρήση της ΑΑΗ. Για κάθε κυλικείο, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει μίσθωμα 200 ευρώ / αγώνα / θύρα, με επιβάρυνση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από το 5ο έτος.

Ο ΟΦΗ θα καταβάλλει 12.000 ευρώ ανά έτος για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροφωτισμού των αγώνων και των αμοιβών των εργαζομένων υποστήριξης της λειτουργίας της εγκατάστασης, προ και κατά τη διάρκεια των αγώνων (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, συντηρητής, IT, κ.α.).

Τέλος, όπως ρητά συμφωνήθηκε, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τους θεατές εντός του Σταδίου ή/και στον περιβάλλοντα χώρο.

Η σύμβαση του 2005

Στη σύμβαση που είχαν υπογράΨει ΟΦΗ και Δήμος Ηρακλειου για τη σεζόν 2005-2006, αυτή προέβλεπε εγγυημένο ετήσιο ενοίκιο 105.000, το οποίο θα ήταν μεγαλύτερο, αν το συγκεκριμενο ποσό, διέφερε προς τα κάτω, από το ποσοστό του 13% των εισπράξεων από τα εισιτήρια όλων των αγώνων. Επίσης τότε ο ΟΦΗ είχε αναλάβει και το κόστος της ηλεκτρικής ενεργειας για τις ημέρες που θα χρησιμοποούσε το στάδιο.

Δειτε φωτογραφίες από τη σύμβαση του 2005:

Image

Image

Αλέξης Καλοκαιρινός: ‘’Ευκαιρία για την ανάπτυξη του Παγκρητίου σταδίου η συμφωνία με ΟΦΗ’’

Ο Δήμνος Ηρακλείου, υποστηρίζει στο άμεσο μέλλον θα βγει κερδισμένος πολλαπλά από τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, όπως τόνισε σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός: «Αυτή τη συμφωνία να την δούμε ως μία ευκαιρία και ως μία αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του Παγκρητίου Σταδίου προς όφελος όλων. Στη δυνατότητα όλοι να μπορέσουν να απολαύσουν αυτήν υποδομή που έχει ένα μεγάλο δυναμικό το οποίο μπορεί να το αυξήσει.

Είναι μία εστία από τη οποία θα κερδίζει η πόλη συνολικά σε δύο επίπεδα: Το ένα είναι το επίπεδο της προβολής, πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι το οικονομικό επίπεδο, η οικονομική διάχυση μέσα στην πόλη. Εάν εδώ οργανώνονται συστηματικά αναμετρήσεις ποδοσφαιρικές υψηλού επιπέδου Super League και από εκεί και πέρα κι άλλες που μπορεί να είναι και διεθνείς, καθώς και αγώνες στίβου, τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς, αυτό έχει ένα προφανές αποτέλεσμα: Μιας δημοτικής δραστηριότητας η οποία ωφελεί το Ηράκλειο».

ΟΦΗ: Επένδυση 700.000 ευρώ στο Παγκρήτιο Στάδιο

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του δεν συμφωνεί με όσους υποστηρίζουν ότι παίρνει σχεδόν τζάμπα το Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο αντιπρόεδρος της Κρητικής ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης δήλωσε ότι οι επενδύσεις που θα κάνει ο ΟΦΗ στο γήπεδο θα ξεπεράσουν τις 700.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι ‘’ Θα γίνονται συνεχώς επενδύσεις, ώστε να έρχεται ο κόσμος σε ένα γήπεδο που θα είναι περήφανος και για την ομάδα, αλλά και για τις εγκαταστάσεις.’’

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εκτός από εκείνα τα έργα που πρέπει να γίνουν για να πληροί το στάδιο τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Super League,, δηλαδή αποκατάσταση χλοοτάπητα και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης χώρου, σύνδεση των τουρνικέ με ηλεκτρονικό εισιτήριο, τοποθέτηση VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ και βελτίωση φωτισμού, έχει αναλάβει την συντήρηση και επισκευή χώρων κοινού και ευπρεπισμό Σταδίου.

Το κόστος για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης χώρου υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ και καλύπτεται από την ΠΑΕ ΟΦΗ ,η οποία θα πληρώσει και για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα.

Ακόμη κι αν μεταφερθεί ο χλοοτάπητας από το Γεντί Κουλέ για να προλάβουν την έναρξη του πρωταθλήματος, επειδή στη σύμβαση με το Δήμο προβλέπεται η κατασκευή νέου στραγγιστικού και αρδευτικού συστήματος και συστήματος ελέγχου, υπολογίζεται ότι το έργο θα ξεπεράσει τις 150.000 ευρω.

Ενα σημαντικό ποσό θα διαθέσει ο ΟΦΗ και για την σύνδεση των τουρνικέ στις θύρες του Παγκρητίου σταδίου με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως και για τη βελτίωση του φωτισμού.

H Super league θα καλύψει το κόστος μόνο για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων για το VAR για το Var και το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ αναλαμβάνει τις δαπάνες καθαριότητας και συντήρησης των κερκίδων, των αποδυτηρίων, των γραφείων και των λοιπών εσωτερικών χώρων, τη συντήρηση του χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου και την φύλαξη του αγωνιστικού χώρου.

Ο Δήμος Ηρακλείου για τη συντήρηση του χλοοτάπητα πλήρωνε ετησίως περίπου 70.000 ευρώ ενώ τώρα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα καλύπτει ο ΟΦΗ. (Ο Δήμος θα συνεχίσει να συντηρεί μόνο το βοηθητικό, το οποίο θα χρησιμοποιούν επι το πλείστον τα σωματεία του στίβου).

Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση του Παγκρητίου σταδίου από το Δήμο ηρακλείου στον ΟΦΗ και τα συμπεράσματα δικά σας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οριστικά στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ, εγκρίθηκε από την ΑΑΗ η παραχώρηση χρήσης του