Οριστικά στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ, εγκρίθηκε από την ΑΑΗ η παραχώρηση χρήσης του

Οριστικά το Παγκρήτιο Στάδιο θα είναι η έδρα του ΟΦΗ για την επόμενη 10ετία, μετά και την έγκριση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου για την παραχώρηση χρήσης του από την Κρητική ΠΑΕ.

Μετά τη συνεδρίαση και τη σχετική ψηφοφορία του 9μελούς Δ.Σ., που ολοκληρώθηκε ,, άναψε το πράσινο φως για την εφαρμογή της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, όπως αυτή είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, η Κρητική ΠΑΕ περνάει σε μία νέα εποχή, αλλάζοντας έδρας.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο, παρουσία του δημάρχου Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινού καθώς και του αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ κ. Πουρσανίδη, παρουσιάστηκε η σύμβασης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, όπως αυτή είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες.

Ακολούθησε η ψηφοφορία των μελών του ΔΣ της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν θετικό για τον ΟΦΗ, ο οποίος έτσι μπαίνει και επίσημα σε μια νέα εποχή. Η σύμβαση παραχώρησης του Σταδίου, εγκρίθηκε με 6 ψήφους, 2 ψήφισαν “παρών” και ένα μέλος κατά.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συμμετείχε στην έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και κατά την τοποθέτησή του επεσήμανε ότι στόχος είναι: «Αυτή τη συμφωνία να την δούμε ως μία ευκαιρία και ως μία αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του Παγκρητίου Σταδίου προς όφελος όλων. Στη δυνατότητα όλοι να μπορέσουν να απολαύσουν αυτήν υποδομή που έχει ένα μεγάλο δυναμικό το οποίο μπορεί να το αυξήσει. Είναι μία εστία από τη οποία θα κερδίζει η πόλη συνολικά σε δύο επίπεδα: Το ένα είναι το επίπεδο της προβολής, πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι το οικονομικό επίπεδο, η οικονομική διάχυση μέσα στην πόλη. Εάν εδώ οργανώνονται συστηματικά αναμετρήσεις ποδοσφαιρικές υψηλού επιπέδου Super League και από εκεί και πέρα κι άλλες που μπορεί να είναι και διεθνείς, καθώς και αγώνες στίβου, τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς, αυτό έχει ένα προφανές αποτέλεσμα: Μιας δημοτικής δραστηριότητας η οποία ωφελεί το Ηράκλειο». Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία και τη σημερινή κατάσταση του Παγκρητίου Σταδίου, στα οφέλη της συνεργασίας, στη χρήση όλων των υποδομών και των βελτιώσεων που θα γίνουν από τον ΟΦΗ, τόσο από αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες, όσο και από τον Δήμο Ηρακλείου και την ΑΑΗ και για άλλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, καθώς και για αγώνες στίβου σε όλα τα επίπεδα.

Στην έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΑΑΗ συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης, ο νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ Ιάσων Παπαστεφανάκης και η νομική σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου Εμμανουέλα Μπίμπα.

Οπως είναι γνωστό, οι εργασίες στο Στάδιο που αφορούν σε πρώτο βαθμό την αντικατάσταση του χλοοτάπητα, θα ξεκινήσουν άμεσα καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τον ΟΦΗ ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος στα μέσα Αυγούστου.