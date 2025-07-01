Παγκρήτιο Στάδιο: Αυτή είναι η συμφωνία Δήμου Ηρακλείου - ΟΦΗ

Οριστικοποιήθηκε σήμερα έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν δυο εβδομάδες, το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΠΑΕ ΟΦΗ για την χρήση του Παγκρητίου Σταδίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου "είναι ένα σχέδιο που ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της άθλησης και του αθλητισμού στο Ηράκλειο αναγεννώντας μια σπουδαία Ολυμπιακή υποδομή, το οποίο προβλέπει την χρήση εγκαταστάσεων του Σταδίου και από τον ΟΦΗ για μια περίοδο δέκα ετών, καθώς και μια σειρά επενδύσεων επισκευής, ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και του κελύφους του Σταδίου (αγωνιστικού χώρου και κερκίδων).

Είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με το σχέδιο, δεν επηρεάζεται η χρήση των κλειστών χώρων από αθλητές, αθλούμενους και σωματεία, η χρήση του ταρτάν του Σταδίου, καθώς και η χρήση του συνόλου του βοηθητικού Σταδίου από τους αθλητές στίβου.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Παράλληλα εξασφαλίζεται η χρήση του νέου χλοοτάπητα elite (των υψηλότερων αγωνιστικών προδιαγραφών που υπάρχουν και ο οποίος θα τοποθετηθεί με δαπάνες του ΟΦΗ στον κεντρικό αγωνιστικό χώρο) για την διοργάνωση και φιλοξενία από τον Δήμο Ηρακλείου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου και στίβου (εθνικών ομάδων, διεθνών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, διεθνών, πανελληνίων, περιφερειακών και τοπικών πρωταθλημάτων στίβου), καθώς και από 20 αθλητές υψηλών επιδόσεων τους οποίους θα επιλέξει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης.

Επίσης, όλοι οι αθλητές στίβου θα χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα το βοηθητικό γήπεδο του Παγκρητίου Σταδίου, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους και στο οποίο θα υπάρξουν και πρόσθετες βελτιώσεις. Τέλος, με μέριμνα του Δήμου Ηρακλείου θα δημιουργηθούν και νέοι υπαίθριοι χώροι άθλησης για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημιών ποδοσφαίρου.

Με όλα τα παραπάνω, το Παγκρήτιο Στάδιο αποκτά ταυτότητα ενός χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων και γεγονότων υψηλών προδιαγραφών. Αναβαθμίζεται αισθητά η καθημερινότητα κάθε αθλητή, -τριας ή/και αθλούμενου, -ης που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Σταδίου και αξιοποιείται μια ευκαιρία για να απολαύσουν ξανά οι πολίτες όλες τις δυνατότητες στις οποίες στόχευε εξαρχής είχε αυτή η σημαντική Ολυμπιακή υποδομή.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αύριο Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 18:00, στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Λότζια, ώστε το ανώτατο όργανο του Δήμου να εκφράσει την γνώμη του για το θέμα αυτό. Επίσης, την Παρασκευή 4 Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Δ.Σ. της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου (ΑΑΗ) με θέμα την έγκριση της συμφωνίας.

Όπως τόνισε σε δήλωσή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτή την κατάληξη, ο ΟΦΗ είναι συνυφασμένος με την ιστορία και με το παρόν της πόλης: «Ο Δήμος Ηρακλείου, αναγνωρίζει τη σημασία του ΟΦΗ για την πόλη και τον αξιολογεί ως σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο μας, και μάλιστα στην συγκυρία των 100 ετών από την ίδρυσή του. Ο ΟΦΗ επιστρέφει στο Παγκρήτιο Στάδιο για να μείνει. Από την άλλη, το Παγκρήτιο Στάδιο, έχει ένα μεγάλο δυναμικό το οποίο ως επί το πλείστον αξιοποιεί και θα εξακολουθήσει να αξιοποιεί για την άθληση των δημοτών κάθε ηλικίας, αλλά και για προπονητικές ανάγκες των αθλητών στίβου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν η συνολική αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου με την συνύπαρξη του ποδοσφαίρου, στο πιο υψηλό εθνικό επίπεδο, με τις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί. Γι’ αυτό και η προσπάθεια εστιάστηκε στην επίτευξη μιας συμφωνίας από την οποία θα ωφεληθούν όλοι. Θα ωφεληθεί ο ΟΦΗ, θα ωφεληθεί το Παγκρήτιο Στάδιο έτσι ώστε να υπηρετεί τον γενικότερο σκοπό του, θα ωφεληθούν οι χρήστες του Σταδίου, οι αθλητές και οι δημότες που θέλουν να αθληθούν».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι η δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής κατευθύνεται για την ανάπτυξη του συνόλου του πολύ μεγάλου δυναμικού που έχει, όχι μόνο η εγκατάσταση, αλλά και ο συνολικός χώρος μέσα στον οποίο το Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται, τονίζοντας: «Να αξιοποιηθεί και να αποδώσει στο μέγιστο. Να ξεκινήσει μια αναπτυξιακή πορεία για το Παγκρήτιο Στάδιο που θα το καταστήσει πολλαπλή εστία άθλησης και αθλητισμού, από τα πρώτα βήματα των μικρών αθλουμένων, ως τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου».

Τα βασικά σημεία της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη. Ο ΟΦΗ αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση των έργων:

Αποξήλωσης χλοοτάπητα κεντρικού γηπέδου.

Κατασκευής νέου στραγγιστικού και αρδευτικού συστήματος και συστήματος ελέγχου, με παράδοση των παλαιών στην ΑΑΗ.

Τοποθέτησης νέου χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών elite στο κεντρικό γήπεδο.

Εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης χώρου.

Συντήρησης και διασύνδεσης τουρνικέ με σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Επισκευών χώρων κοινού.

Επισκευών ή αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Βελτίωσης φωτισμού.

Ευπρεπισμού Σταδίου.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει τις δαπάνες καθαριότητας και συντήρησης των κερκίδων, των αποδυτηρίων, των γραφείων και των λοιπών εσωτερικών χώρων, τη συντήρηση του χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου και την φύλαξη του αγωνιστικού χώρου. Για κάθε παρέμβαση που επηρεάζει τη δομή, τη στατικότητα, την αισθητική, τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης, απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την ΑΑΗ. Τονίζεται ότι όλες οι βελτιώσεις που θα γίνουν στο στάδιο από τον ΟΦΗ, παραμένουν προς όφελος του Σταδίου και των χρηστών του. Ο ΟΦΗ διατηρεί το δικαίωμα κατασκευής με δαπάνες του, των χώρων φιλοξενίας (suites), έπειτα από συνεννόηση με την ΑΑΗ.

Ο ΟΦΗ μισθώνει χώρο για γραφείο διοίκησης – διεξαγωγής αθλητικών αναμετρήσεων, αποδυτήρια γηπεδούχου, αποθήκευσης υλικού αγώνων, γραφείο λειτουργιών VAR/GLT/τηλεοπτικού παρόχου, ιατρείο ομάδας και ιατρείο φιλάθλων. Οι λοιποί χώροι θα παραδίδονται στον ΟΦΗ 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα και θα επιστρέφονται στην ΑΑΗ στις 14:00 της επόμενης ημέρας, ή αν μεσολαβούν αργίες, εντός 48 ωρών.

Οικονομικά στοιχεία

Για τα 4 πρώτα χρόνια, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος.

Για τον 5ο και 6ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.000 ευρώ ανά αγώνα πρωταθλήματος.

Για τον 7ο, τον 8ο και τον 9ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.500 ευρώ ανά αγώνα.

Για τον 10ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 3.000 ευρώ ανά αγώνα.

Για τους αγώνες κυπέλου, τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο 50%, εκτός την περίπτωση ημιτελικού κυπέλλου, όπου παραμένει στο 100%.

Επίσης, ο ΟΦΗ μισθώνει 19 κυλικεία στο Β’ επίπεδο και 1 κυλικείο στο Α’ επίπεδο, για αποκλειστική χρήση μόνο για τις ημέρες των αγώνων της ομάδας. Ρητά εξαιρούνται τα δυο κυλικεία εξωτερικά του Σταδίου, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική χρήση της ΑΑΗ. Για κάθε κυλικείο, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει μίσθωμα 200 ευρώ / αγώνα / θύρα, με επιβάρυνση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από το 5ο έτος.

Ο ΟΦΗ θα καταβάλλει 12.000 ευρώ ανά έτος για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροφωτισμού των αγώνων και των αμοιβών των εργαζομένων υποστήριξης της λειτουργίας της εγκατάστασης, προ και κατά τη διάρκεια των αγώνων (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, συντηρητής, IT, κ.α.).

Τέλος, όπως ρητά συμφωνήθηκε, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τους θεατές εντός του Σταδίου ή/και στον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΓΝΗ: Τρείς κλινικές... σε μία με ελάχιστο προσωπικό

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση