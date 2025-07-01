Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

Γενική διακοπή στην υδροδότηση έχει ήδη πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει σοβαρή βλάβη που προκλήθηκε σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό.

Προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν στις παρακάτω περιοχές:

- Βελόνι Κάμπος

- Παγκρήτιο στάδιο (Δυτικά του Γιόφυρου)

- Άγιος Ιωάννης Χωστός

- Νέος Κόσμος

- Περιοχή ΤΕΙ

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το πρωί της Τετάρτης 2/7, με την υδροδότηση να ομαλοποιείται σταδιακά.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

