Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

Γενική διακοπή στην υδροδότηση έχει ήδη πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει σοβαρή βλάβη που προκλήθηκε σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό.
Προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν στις παρακάτω περιοχές:
- Βελόνι Κάμπος
- Παγκρήτιο στάδιο (Δυτικά του Γιόφυρου)
- Άγιος Ιωάννης Χωστός
- Νέος Κόσμος
- Περιοχή ΤΕΙ
Οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το πρωί της Τετάρτης 2/7, με την υδροδότηση να ομαλοποιείται σταδιακά.
Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.
Διαβάστε επίσης:
