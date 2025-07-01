Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση
clock 15:56 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γενική διακοπή στην υδροδότηση έχει ήδη πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει σοβαρή βλάβη που προκλήθηκε σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό.

Προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν στις παρακάτω περιοχές:

 - Βελόνι Κάμπος

- Παγκρήτιο στάδιο (Δυτικά του Γιόφυρου)

- Άγιος Ιωάννης Χωστός

- Νέος Κόσμος

- Περιοχή ΤΕΙ

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το πρωί της Τετάρτης 2/7, με την υδροδότηση να ομαλοποιείται σταδιακά.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

 

Διαβάστε επίσης:

ΟΦΗ: Συμφώνησε με το Δήμο Ηρακλείου και μετακομίζει στο Παγκρήτιο Σταδιο

Κρήτη: "Έφυγε" η 34χρονη που είχε καταρρεύσει μέσα σε μπαρ...

