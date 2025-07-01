ΟΦΗ: Συμφώνησε με το Δήμο Ηρακλείου και μετακομίζει στο Παγκρήτιο Σταδιο
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
clock 14:29 | 01/07/2025
newsroom ekriti.gr

Οριστική είναι πλέον η μετακόμιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Σταδιο καθως έκλεισε σήμερα η συμφωνία μεταξύ της ΠΑΕ ΟΦΗ και του Δήμου Ηρακλείου, στη συνάντηση που έγινε στη Λότζια παρουσία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού , του αντιπροέδρου της Κρητικής ομάδας Ηλία Πουρσανίδη και του μέλους της διοίκησης, Ιάσωνα Παπαστεφανάκη.

Η συμφωνία προβλέπει δεκαετή παραχώρηση χρήσης του Παγκρητίου Σταδίου, με τον ΟΦΗ να αναλαμβάνει σειρά από σοβαρές υποχρεώσεις και επενδύσεις: την αντικατάσταση του χλοοτάπητα, την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και εξοπλισμού για το ημιαυτόματο οφσάιντ, την τοποθέτηση τουρνικέ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τη συντήρηση του σταδίου και την αναβάθμιση επιμέρους χώρων, ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Super League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

 Ο ΟΦΗ θα έχει την αποκλειστικότητα του χλοοτάπητα, με εξαίρεση τους ελίτ αθλητές στίβου που θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν 3-4 φορές την εβδομάδα.

Η επένδυση του ΟΦΗ θα ξεπεράσει τις 700.000 ευρώ, γι συτόν το λόγο θα υπάρχει ενα συμβολικό ενοίκιο της τάξης των 12.000 ευρώ ετησίως για τη χρήση του σταδίου.

Εντός της ημέρας πρόκειται ν’ ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου ενώ η συμφωνία θα σφραγιστεί μέσω έκτακτου δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη και η τυπική επικύρωση της θα γίνει την Παρασκευή, από το Δ.Σ. της Αθλητικής Ανάπτυξης Ηρακλείου.

