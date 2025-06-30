ΟΦΗ: Δικός του ο Τιάγκο Νους με τριετές συμβόλαιο - Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του!

Ο ΟΦΗ ενεργοποίησε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του, κάνοντας δικό του τον Τιάγκο Νους.

Η ομάδα του Ηρακλείου έκανε χρήση της ρήτρας των 800 χιλιάδων ευρώ, που προβλεπόταν από την συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς το καλοκαίρι του 2024.

Οι δύο σύλλογοι ήταν σε διαπραγματεύσεις για πολλές μέρες, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά πολλές εκδοχές για την τελική φόρμουλα συμφωνίας.

Τελικά, η διοίκηση του ΟΦΗ αποφάσισε να καταβάλει το ποσό-ρεκόρ για τα δικά της δεδομένα, καθώς είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΠΑΕ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και τυπικά τις επόμενες μέρες, καθώς η μεταγραφική περίοδο ξεκινά επίσημα αύριο, ενώ υπάρχει και η διαφορά ώρα με την Αργεντινή.

Ο Τιάγκο Νους θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, τους όρους του οποίου έχει ήδη συμφωνήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Έτσι, οι Κρητικοί κρατούν στις τάξεις τους τον περυσινό πρώτο σκόρερ και ταυτόχρονα έναν από τους πιο επιδραστικούς μεσοεπιθετικούς.