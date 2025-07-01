ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Κλίντμαν Λίλο για δύο χρόνια - «Μεγάλη ευκαιρία για μένα ο ΟΦΗ» (βίντεο)

Ο 22χρονος διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, Κλίντμαν Λίλο αποτελεί το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ. Ο νεαρός γκολκίπερ έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς στον άσο και να πλαισιώσει τον Νίκο Χριστογέωργο, από τη στιγμή που ο Ντάνιελ Ναούμοφ είναι στο δρόμο της εξόδου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα για την αποχώρηση του Βούλγαρου.

Από εκεί πέρα οι Κρητικοί τις επόμενες ώρες θα επισημοποιήσουν την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας τους με την αγορά του Τιάγκο Νους. Θυμίζουμε πως στον ΟΦΗ κινούνται επίσης για χαφ και δύο κεντρικούς αμυντικούς, με την απόκτηση τουλάχιστον ενός μέχρι την προετοιμασία να αποτελεί προτεραιότητα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Klidman Lilo, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας δυο ετών.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας, διεθνής με τις ομάδες Κ20 και Κ21 της Αλβανίας, γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2003 στην Αθήνα.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, με την Κ19 του οποίου κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022 και συμμετείχε στο UEFA Youth League της σεζόν 2022-23.

Τον Φεβρουάριο του 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ήταν μεταξύ των ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας το καλοκαίρι του 2024, ενώ μετρά 10 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό Β’.

Klidman, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!''

Λίλο: «Μεγάλη ευκαιρία για μένα ο ΟΦΗ»

Το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ για την θερινή μεταγραφική περίοδο, Κλίντμαν Λίλο, βρέθηκε στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «ασπρόμαυρων», λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.