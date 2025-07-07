Ηράκλειο: "Κόντρες"... για τα κολωνάκια στην 62 Μαρτύρων

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο Δήμο Ηρακλείου το γεγονός ότι άγνωστοι αφαίρεσαν τα πλαστικά κολωνάκια που είχαν τοποθετηθεί στην 62 Μαρτύρων, τα οποία η τεχνική υπηρεσία φρόντισε να αντικαταστήσει άμεσα.

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό για τα δεδομένα του Δήμου, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Λότζια καθώς δεν έγινε σεβαστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από κάποιους που επέλεξαν να λειτουργήσουν επιθετικά, αφαιρώντας τα κολωνάκια επειδή δεν αποδέχονται τη χρήση τους.

Ήδη ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης έχει κινηθεί δικαστικά καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου και έχει ενημερώσει σχετικά την Εισαγγελία Ηρακλείου.

Ο ίδιος τονίζει ότι η χρήση των πλαστικών οριοδεικτών έγινε με στόχο να αποσυμφορηθεί η κίνηση να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο βόρειο τμήμα της, από τη συμβολή της με την οδό Μεταξάκη έως τη συμβολή της με την οδό Πετράκη.

Πρόκειται για ένα δύσκολο κυκλοφοριακά σημείο στο οποίο καταγράφονται σοβαρά προβλήματα με την κίνηση των οχημάτων και τα διπλοκαρκαρίσματα, που δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας.

Ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι η τοποθέτηση των οριοδεικτών έχει ως αυτοσκοπό αφενός να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων και αφετέρου να ενισχυθεί το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας.

Μάλιστα όπως τονίζει το εγχείρημα της παραλιακής λεωφόρου, όπου η χρήση στα πλαστικά κολωνάκια αξιολογήθηκε ως θετική και μάλιστα ανέξοδη οικονομικά άνοιξε το δρόμο για τη διεύρυνση του μέτρου, το οποίο έχει σκοπό να δώσει κυκλοφοριακή ανάσα σε σημεία που δέχονται μεγάλες πιέσεις.

Ωστόσο με την άποψη αυτή δεν φαίνεται να ταυτίζονται πολλοί επαγγελματίες της 62 Μαρτύρων που αξιολογούν ότι τα πλαστικά κολωνάκια έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα καταστήματα τους αφού εκτός των άλλων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων τους.

Οι επαγγελματίες τις περιοχής τονίζουν ότι το σοβαρό πρόβλημα της κυκλοφοριακής αποφόρτισης της 62 Μαρτύρων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί συνολικά μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και όχι μέσα από αποσπασματικές λύσεις.

