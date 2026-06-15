Βραζιλία: Διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής ανάμεσα στους 6 νεκρούς στο δυστύχημα με ελικόπτερα

Σοκ επικρατεί στην βιομηχανία της μουσικής και του θεάματος από τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Όλιβερ Τρι (Oliver Tree) σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης – μουσικός και κωμικός – σκοτώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όταν το ελικόπτερο που επέβαινε συγκρούστηκε με ένα άλλο ελικόπτερο στον αέρα και κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων.





Μέσα στο ελικόπτερο του Τρι επέβαιναν άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο διάσημος YouTuber Gaspar Prim ("Gaspi") - όλοι σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό δυστύχημα.

Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε λίγα μέτρα πιο μακριά, έχασε επίσης την ζωή του στην συντιβή.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές και ερευνώνται.

Ο καλλιτέχνης περσόνα με τις μεγάλες επιτυχίες και εκατομμύρια θαυμαστές

Ο τραγουδιστής - γεννημένος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ - βρισκόταν στην Βραζιλία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο "The World's First World Tour".

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Ο Όλιβερ Τρι έγινε παγκοσμίως διάσημος από το 2018 και μετά για τα τραγούδια του Alien Boy, Miss You (2022) και Life Goes On (2021), ενώ είχε εκατομμύρια ακολούθους στα social media - 15 εκατομμύρια μόνο στο TikTok.

🇺🇸🇧🇷🚁 FLASH | Le chanteur Oliver Tree, mort à 32 ans dans le crash d’hélicoptère, était notamment connu pour ses musiques "Miss You" et "Life Goes On". https://t.co/IRFxklfPmK pic.twitter.com/5twdqPLxSr — Cerfia (@CerfiaFR) June 14, 2026





Ξεχώριζε για το χαρακτηριστικό "bowl cut" κούρεμά του, τα υπερμεγέθη ρούχα και το ιδιαίτερο χιούμορ του ενώ μόλις τον Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Love You Madly Hate You Badly».

Μάλιστα, όταν το επίσημο βίντεο κλιπ «All That x Alien Boy» κυκλοφόρησε στο YouTube το 2018, ο Τρι έγινε viral για την εκκεντρική αισθητική του.





Το «Life Goes On» (2021) έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια βίντεο, ενώ το dance-oriented «Miss You» παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή trends της πλατφόρμας με 1,5 εκατομμύριο χρήσεις.

Μέχρι και πριν τον θάνατό του, ο καλλιτέχνης δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιεχόμενο από την παραμονή του στη Βραζιλία. Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές του παγκοσμίως.

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