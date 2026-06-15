Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 57χρονος από έκρηξη δυναμίτη

Τραγικό θάνατο βρήκε 57χρονος στην Κάλυμνο από έκρηξη δυναμίτη στη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της δεξίωσης, όταν ο δυναμίτης που κρατούσε εξερράγη στα χέρια του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που του προκάλεσε ακρωτηριασμό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός.

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