Τραγικό τέλος για τον «Σπάιντερ-Μαν» της Υεμένης: Έπεσε σε ηφαιστειακό κρατήρα 120 μέτρων (Βίντεο)

Ένας τολμηρός τυχοδιώκτης, γνωστός ως «ο Σπάιντερ-Μαν» της Υεμένης, έχασε τη ζωή του αφού έπεσε στον κρατήρα ενός ηφαιστείου, ενώ προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε κάθετες βραχώδεις πλαγιές χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Αλ-Κακά Ιμπν Αντάρ, 30 ετών, αναρριχόταν στις απότομες πλαγιές του ηφαιστειακού κρατήρα του φράγματος Χάρντα, στη νότια επαρχία Ντάλε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον κρατήρα βάθους 120 μέτρων, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Άμυνας, η οποία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της πτώσης του.

Το βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων δείχνει τον Αντάρ να ανεβαίνει σε έναν βραχώδη γκρεμό χωρίς κανένα εξοπλισμό ασφαλείας.



Στη συνέχεια, τον βλέπουμε να κρατιέται από τον βράχο με το δεξί του χέρι, με το αριστερό χέρι στον αέρα, πριν φαίνεται να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο κενό.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατάδυσης και υδάτινων δραστηριοτήτων, στάλθηκαν για να ανασύρουν τη σορό του Αντάρ, η οποία βρέθηκε από δύτες σε βάθος 30 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η τετράωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περιγράφηκε από τις αρχές ως «περίπλοκη» λόγω της απότομης και βραχώδους τοποθεσίας που δυσχέραινε την πρόσβαση.

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

Το φράγμα Χάρντα — γνωστό και ως Haradhat Damt — είναι ένας μοναδικός ηφαιστειακός κρατήρας που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ντάμτ, στην νότια επαρχία Νταχλέ της Υεμένης. Ο κρατήρας, που αποτελεί ορόσημο της περιοχής, έχει απότομους βραχώδεις τοίχους με μια θερμή θειούχα λίμνη στη βάση του.

In Yemen, the famous “Spider-Man” has died: a climber fell into a volcanic crater







Well-known Yemeni extreme athlete Antar al-Absi, nicknamed the “Spider-Man,” died during another dangerous ascent. The man fell into the crater of the dormant Dhamt volcano and disappeared.







The… pic.twitter.com/LfNuwgeorp — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

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